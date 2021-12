Odborári majú v žalúdku vládu: Valorizácia sa dotkne i zamestnancov v školstve

Valorizácia miezd o tri percentá od 1. júla 2022 sa dotkne všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy, čiže aj zamestnancov v školstve.

Pre TASR to potvrdil predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy (OZPŠaV) na Slovensku Pavel Ondek s tým, že sa ich to týka aj napriek tomu, že kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa školskí odborári nepodpísali.

Hlavným signatárom na podpisovanie kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa je podľa slov Ondeka Konfederácia odborových zväzov SR. Predseda OZPŠaV na Slovensku vysvetlil, že kolektívna zmluva platí aj pre tých, ktorí ju nepodpísali. "My sme tým, že sme ju nepodpísali, povedali, že nezaručujeme sociálny zmier. Dali sme jasne najavo vláde, že potrebujeme, aby do školstva prišlo viac peňazí," vysvetlil Ondek.

Predseda školských odborárov vysvetlil, že v kolektívnej zmluve je to rozdelené tak, že jednorazový príspevok 350 eur dostávajú zamestnanci štátnej správy a zamestnanci základných, stredných a vysokých škôl, ale aj súkromných a cirkevných. "Teda tí, ktorí sú napojení na štátny rozpočet, ale ešte z financií z roku 2021. Majú mať 350 eur vyplatených v decembrovej výplate v januári 2022," vysvetlil Ondek. Ministerstvo školstva už tieto peniaze podľa jeho slov prerozdeľuje. Materské školy, základné umelecké školy, školské kluby detí, centrá voľného času, školské jedálne, školské internáty, jazykové školy, teda tie, ktoré sú financované z podielových daní miest a obcí, majú dostať 350 eur do 30. júna 2022. Dôvodom je podľa Ondeka fakt, že obce nemajú peniaze, pretože je koniec roka a ich rozpočet je vyčerpaný.

Školskí odborári kolektívnu zmluvu nepodpísali podľa ich predsedu už v minulosti. "Napríklad aj na rok 2021, pretože v nej nebolo žiadne zvýšenie platov," povedal. Ako ďalej priblížil, tento rok ju z 12 zväzov nepodpísali štyri.

"Štrajk je krajné riešenie. Nehovorím, že keď nastúpia ľudia do škôl v januári, tak budeme hneď štrajkovať," vyhlásil Ondek s tým, že chcú absolvovať ešte niekoľko rokovaní. Poukázal na to, že minister školstva vynakladá maximálne úsilie na to, aby zlomil odpor ministra financií.

Premiér Eduard Heger (OĽANO) pripúšťa zvyšovanie platov pre učiteľov a zdravotníkov. Uviedol to v rozhovore pre TASR s tým, že o zvýšení platov sa rokuje a súvisí to aj s budúcoročným rozpočtom.