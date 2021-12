Vianočné sviatky sú jedným z vrcholom vykurovacej sezóny: Teplári radia, ako ušetriť na výdavkoch

Vianočné sviatky sú jedným z vrcholom vykurovacej sezóny.

Počas Štedrého dňa sa v domácnostiach spotrebuje až o 93 % teplej vody viac ako v bežný pracovný deň alebo v sobotu a rovnako rastie aj spotreba tepla. Tá je vyššia o sedem percent, uviedol vo štvrtok Slovenský zväz výrobcov tepla (SZVT). Domácnosti však majú možnosti, ako na výdavkoch za teplo ušetriť. Jednou z nich je správne používanie termostatických ventilov či správne vetranie.

"Jednotlivé miestnosti vykurujte podľa účelu a potreby - využívajte vznikajúce teplo z domácich spotrebičov pri pečení a varení v kuchyni. Pri správnom nastavení termostatickej hlavice tak môžete ušetriť značnú časť nákladov na vykurovanie," radí SZVT. Kúrenie by domácnosti nemali úplne vypínať ani v prípade, že sa v byte aktuálne nezdržujú. Vykúriť miestnosť po každodennom odstavení kúrenia na normálnu teplotu je omnoho nákladnejšie.

Usporiť sa dá aj správnym vetraním. To by malo krátke a intenzívne, najlepšie nárazovo od troch do piatich minút. Majitelia bytov by nemali zabudnúť ani na správne utesnenie okien, vstupných a balkónových dverí či využívanie slnečnej energie, keď by počas slnečných dní nemali sťahovať žalúzie. Jednou z častých chýb je zakrývanie radiátorov záclonami alebo závesmi, ktoré obmedzujú prúdenie tepla v byte.

SZVT ubezpečil, že výrobcovia, dodávatelia tepla aj pracovníci teplární sú na zvýšený dopyt po teple a teplej vode napriek pandémii dobre pripravení. "Aj tento rok sa bude v nepretržitých službách starať o bezproblémovú výrobu a dodávku tepla takmer 400 ľudí," spresnil predseda predstavenstva SZVT Stanislav Janiš. Moderné systémy centrálneho zásobovania teplom sú podľa neho schopné odhaliť prípadnú poruchu v dostatočnom predstihu tak, že odberateľ prerušenie dodávky nepocíti.