Víťazi šou ČSMT, skupina Diamonds, má s výhrou jasné plány: Doma ich vítali ako kráľov!

Rozprávkovú výhru 40-tisíc eur si po emotívnom vystúpení vo finále Česko Slovensko má talent, ktoré vysielala TV JOJ, odniesla domov tanečná skupina Diamonds z Česka. Mladí šikovní umelci si ju však určite nenechajú len pre seba. Rozhodli sa, že časť z nej venujú deťom, ktoré nemali také šťastie ako oni.

Tanečná skupina Diamonds pôsobí pod Základnou umeleckou školou Jana Maláta v mestečku Nový Bydžov neďaleko Hradca Králové. „V roku 2016 k nám do školy prišiel pán učiteľ Jozef Burián a prevzal skupinu asi dvadsiatich detí, ktorým sa začal venovať.Mažoretky nás obmedzovali v tom, že sme nemohli robiť akrobaciu a chceli sme aj viac tancovať, tak sme si našli taký svoj štýl,“ hovorí členka skupiny Adéla Šmatolánová.

Najmladší chodia do škôlky

Trénovať deti je vraj dosť náročné. „Pokiaľ máte však také zapálené deti ako my, vrátane rodičov, tak je to niečo úžasné, pretože deti nám to dokážu stokrát vrátiť,“ vysvetľuje trénerka Lenka Syrová (44) a pokračuje: „Vždy, keď máme také malé prijímacie skúšky, snažíme sa pozerať na to, aké majú rozsahové možnosti, ako cítia rytmus a celkový prejav. Musím povedať, že zatiaľ sme zobrali všetkých, ktorí mali záujem s nami pracovať, a sme za to veľmi radi. Nikoho sme neodmietli a vždy máme radosť, keď chodia na tréningy a baví ich to. Najdôležitejšie je to nadšenie.“ Najmladšie deti v súbore majú 4 roky a najstaršie chodia na stredné školy. „Kvôli tým starším mávame tréningy aj piatky a soboty, aby stíhali, keď dochádzajú. Sme radi, že sú nám stále verní.“

Diamonds má viacerých trénerov. Hlavným je choreograf Jozef Golian, ktorý sa súboru venuje 24 hodín denne. „Okrem neho trénujem aj ja a zameriavam sa na gymnastiku, navrhujem kostýmy aj líčenie. Pozývame si aj mnoho lektorov, odborníkov na rôzne druhy tanca, športovú gymnastiku, balet, hudbu a herectvo,“ vymenúva trénerka Lenka.

Podporovalo ich celé mesto

Do šou Česko Slovensko má talent išli nabrať nové skúsenosti. „Vôbec sme netušili, že získame zlatý buzzer od porotcov, pretože nám bolo povedané, že sú všetky už minuté, takže naše nádeje už boli také všelijaké. Nakoniec sme sa teda dvojnásobne tešili, keď sme ho dostali od všetkých porotcov naraz,“ hovorí Adélka. V súbore tancuje celkovo 100 detí, ale na pódiu sa ich objavilo 34.