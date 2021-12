Lesníci vyčítajú vláde: Reformou národných parkov sa nedodržalo programové vyhlásenie

Slovenská lesnícka komora (SLsK) je presvedčená o tom, že reformou národných parkov sa nedodržalo programové vyhlásenie vlády, a to konkrétne jednotná správa chránených území.

Pod správu envirorezortu majú byť presunuté len štátne pozemky v štvrtom a piatom stupni ochrany. Informoval o tom predseda SLsK Milan Dolňan.

Národné parky boli podľa Dolňana postupne vyhlasované v čase inej spoločenskej objednávky. Hovorí, že prioritne boli určené na rekreáciu pracujúcich so zachovaním plánovanej produkčnej funkcie lesov. "Ak je v súčasnosti spoločenská objednávka definovaná inak, lesníci ju dokážu odbornou činnosťou v súlade s platnými zákonmi a medzinárodnými štandardmi trvalo udržateľného obhospodarovania lesov bez zvyšku naplniť," poznamenal Dolňan. Verejnosť by podľa neho mala vedieť, že to nepôjde zo dňa na deň. V storočnom lese sa musia zmeny vykonávať postupne, premyslene a citlivo.

"Už dnes však vieme, že sa v tzv. ochrane lesov v 21. storočí nič zásadné nezmení. Les sa riadi prírodnými zákonmi, nie zákonmi z Národnej rady SR. Musíme sa držať prírodných zákonov a podľa nich schvaľovať zákony ľudské, len vtedy to bude fungovať," skonštatoval. Tvrdí, že teraz budú lesníci kritickí k činnosti ochranárov.

Je možné, že lesníkom po schválení reformy odbudne trochu povinností a práce v lesoch, pripúšťa Dolňan. O to viac si chcú všímať, čo sa v chránenej prírode deje. Dianie v lesoch národných parkov budú odborne posudzovať a sprístupňovať ľuďom aj politikom vecné lesnícke stanoviská.

Schválená reforma národných parkov prináša presun správy štátnych pozemkov v národných parkoch pod rezort životného prostredia. Od 1. apríla 2022 sa správa štátnych pozemkov presunie na správy národných parkov na území Tatranského národného parku, Pieninského národného parku a NP Slovenský raj. K tomuto dátumu prechádza pod národné parky aj správa štátnych pozemkov v štvrtom a piatom stupni ochrany. Prechod správy území v treťom a nižšom stupni ochrany vo vlastníctve štátu je podmienený zonáciou.