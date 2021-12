Najstaršiu čerpaciu stanicu na Slovensku vyhlásili za pamätihodnosť: Vráti ju developer na pôvodné miesto?

Zmizla z povrchu zemského! Pomerne málo známy objekt - najstaršia čerpacia stanica na Slovensku - stával dlhé roky na Račianskej ulici. História pumpy siaha až do 40. rokov minulého storočia, nedávno bola dokonca vyhlásená za pamätihodnosť.

Momentálne je však priestor, kde pumpa kedysi stála, prázdny a uzavretý. Mestská časť Nové Mesto však ubezpečuje, že sa vynovená stanica čoskoro vráti na pôvodné miesto, a to napriek veľkolepým projektom developera. Aktivista Ivor Švihran je však v tomto smere skeptický.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Čerpacia stanica bratov Zikmundovcov, ako znie celé meno najstaršej pumpy na Slovensku, bola vybudovaná okolo roku 1940. Fungovala do roku 1960, no potom začala chátrať. Vlastník pozemku, spoločnosť Wigro Trade Centre (WTC), dal pred rokom celú konštrukciu odstrániť.

Na Račianskej ulici sa totiž chystá vybudovať polyfunkčný projekt Fenix Park, ktorý má zahŕňať dve výškové budovy. Hovorca Nového Mesta Marek Tettinger však ubezpečil, že spoločnosť WTC sa chystá tento objekt zrekonštruovať a vrátiť na pôvodné miesto.

„Firma nám aj na základe fotodokumentácie potvrdila, že konštrukcia čerpacej stanice bola odborne zdemontovaná a je uložená na stavebnom dvore v stráženom areáli. Zároveň je pripravená na opieskovanie tak, aby ju osadili v rámci projektu Fenix Park,“ vysvetľuje Tettinger. Dodáva, že firma chce objekt využiť ako nabíjačku pre elektrobicykle.





Nejde o pamiatku

Budova nebola podľa hovorcu Nového Mesta nijako pamiatkovo chránená. Podľa aktivistu a vlastivedného sprievodcu Ivora Švihrana, ktorý sa od roku 2016 snažil o zachovanie pôvodnej pumpy, mala byť za národnú kultúrnu pamiatku vyhlásená už pred zdemolovaním. Nebol však úspešný. „Neverím, že sa stanica vráti na svoje pôvodné miesto.

Jej odstránenie prebiehalo veľmi neodborne, takže bude veľmi ťažké ju znova osadiť,“ myslí si Švihran. Pripomenul, že firma mala až štyroch záujemcov o odbornú demontáž a následnú rekonštrukciu, no s nikým nechcela rokovať.

To, že mestská časť schválila bývalú čerpaciu stanicu za pamätihodnosť, podľa neho na veci nič nemení. „Je to len deklarácia, že je to zaujímavá stavba pre mestskú časť, ale nič viac,“ vysvetlil Švihran. S firmou WTC sa Novému Času nepodarilo skontaktovať. Spoločnosť však pre denník Sme potvrdila, že jej záujmom je zachovať kovovú konštrukciu a vrátiť ju na pôvodné miesto.

Najstaršia čerpacia stanica na Slovensku