Protest záchranárov má dohru: Prečo ich držali v cele hodiny?! Ostrá kritika z každej strany

Pokrivená spravodlivosť? Protest záchranárov pred parlamentom, a najmä zadržanie dvoch z nich vyvolalo silnú vlnu emócií. Zákrok mužov zákona a rozdávanie pokút zdravotníkom zdvihli žlč mnohým ľuďom, ktorí sa pýtajú, prečo nebola polícia taká dôsledná pri protestoch antivaxerov či špičiek opozície.

Kým koalícia považuje zásah polície za správny, štipľavé odkazy politikom posielajú nielen Slováci, ale aj viaceré organizácie.

Šéf komory záchranárov František Majerský tvrdí, že v utorok pred parlamentom nešlo o žiadny protest a každý zo zhruba stovky zúčastnených tam bol sám za seba. Pokojným zhromaždením žiadali zvýšenie platov, reformu a výmenu techniky v záchrankách. Skončilo sa to však rozdávaním pokút a zatýkaním. Minister vnútra Roman Mikulec uviedol, že nariadenia platia pre všetkých, aj pre zdravotníkov: „Platí zákaz zhromažďovania nad šesť osôb, k porušeniu tohto došlo, neuposlúchli výzvu, preto boli predvedení.“





Mikulec dodáva, že by policajti voči zdravotníkom nezasiahli, ak by to spravili v čase, keď zákaz neplatí. „Som presvedčený, že táto situácia nebola príjemná ani príslušníkom Policajného zboru, ktorí na mieste zasahovali,“ dodal Mikulec.

Hoci premiér Eduard Heger vyjadril záchranárom podporu, je sklamaný z toho, ako sa rozhodli prezentovať svoje požiadavky. „Škoda, že sa na takúto cestu dali. Že sa postavili do radu práve s ľuďmi, ako sú Fico a Kotleba, ktorí porušujú pravidlá. Je to škoda, nebolo to potrebné. Ten dialóg vedieme,“ povedal Heger pre SME.

Vytĺkali politický kapitál

Okamžite po zatknutí zamieril na policajnú stanicu šéf opozičného Smeru Robert Fico, ktorý im mal ponúkať právnu pomoc. Zaplatenie pokuty im zase ako súkromná osoba navrhol Boris Kollár, záchranári však tvrdia, že od nikoho nič nechcú a svoje podlžnosti si zaplatia sami.

„Za stav nášho zdravotníctva nemôže táto vláda, ona prišla rovno do pandémie, ale všetky predchádzajúce. Takže, páni politici, prestaňte riešiť svoje egá a percentá, ale začnite riešiť krajinu,“ uviedol Majerský, s ktorým súhlasí aj záchranár a šéf Slovenského Červeného kríža Viliam Dobiáš. „Zorganizujte niekto z asociácie otvorený účet, vyzbierame sa bez problémov za 5 minút. Politici nás mohli podporiť inak, nie almužnou,“ tvrdí.