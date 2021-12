Čakajú nás najväčšie zmeny v zdravotníctve za 17 rokov: Čo reforma zavádza a čo jej vyčítajú kritici!

Nedostatok personálu, plesnivejúce steny a zápach moču na chodbách. Aj to je stav, v akom sa aktuálne nachádzajú niektoré slovenské nemocnice. Ich reforma má ambíciu ho zmeniť, po mesiacoch diskusií prešla slovenským parlamentom len veľmi tesne.

Podporu jej odmietli vyjadriť opozícia aj Sme rodina. Výsledok z dielne ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (52) je označovaný za najvýznamnejšiu zmenu v slovenskom zdravotníctve minimálne od roku 2004. Čo všetko má reforma zmeniť a čo jej vyčítajú jej kritici?





V jediný rokovací deň prešli parlamentom tesne hneď dva kľúčové zákony, ktoré sa vo verejnom priestore skloňovali dlhé mesiace. Reformu nemocníc ani národných parkov nezastavila ani Kollárova strana, a tak sa okamžite začalo špekulovať o tom, či vládna koalícia vôbec jeho stranu potrebuje.

„Keď má byť proti kľúčovým reformám, tak je tam zbytočný a po druhé - ja na jeho mieste by som v takej koalícii nebol,“ povedal Richard Sulík v Rádiu Expres. Samotná reforma nemocníc má kritikov aj v odbornej obci a jedným z najhlasnejších je aj šéf Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský, ktorý vláde vyčíta najmä to, že nemyslela aj na reformu ambulancií.





Toto reforma zavádza

1. Rozdelenie nemocníc

Nemocnice sa rozdelia na päť úrovní - národné, koncové, komplexné, regionálne a komunitné. Každá má stanovené, do koľkých minút musí byť dostupná a čo sa v nej bude vykonávať. V nemocniciach na najnižšej komunitnej úrovni by mala byť garantovaná dostupnosť základných lekárskych úkonov do 20 minút.

Pri koncových nemocniciach má byť garancia dostupnosti úkonov maximálne do 120 minút. Špecializované lekárske výkony by mali byť sústredené do konkrétnych centier a keďže by v nich mali pôsobiť tí najväčší odborníci na danú oblasť, starostlivosť by mala byť kvalitnejšia.



2. Nové zdravotnícke zariadenia

Minister Lengvarský sľubuje stavanie nových nemocníc a rekonštrukciu tých súčasných, ich jednotlivých oddelení a aj ambulancií - medzi prvými má stáť nová nemocnica v Martine, čo najskôr chcú postaviť aj koncovú nemocnicu v Bratislave na Rázsochách.