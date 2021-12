Polícia pátra po 19-ročnom mladíkovi: Kornel čelí vážnemu obvineniu

Polícia pátra po 19-ročnom Kornelovi Horváthovi z obce Seňa v okrese Košice-okolie.

Čelí obvineniu z lúpeže, nebezpečného vyhrážania v súbehu s krádežou a v dvoch prípadoch čelí aj obvineniu z krádeže vecí z motorových vozidiel. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) v Košiciach Jana Mésarová.

"Polícia po obvinenom mladom mužovi vyhlásila pátranie z dôvodu, že si nepreberá poštu zasielanú orgánmi činnými v trestnom konaní a jeho účasť na vykonaní ďalších procesných úkonov je nevyhnutná, úmyselne sa skrýva, nakoľko vie, že sa voči nemu vedie trestné konanie a v súčasnosti sa zdržiava na neznámom mieste," uviedla. Obvinený podľa polície v lete spolu s rovesníkmi v Milhosti olúpil 43-ročného muža, ktorého aj fyzicky napadli. V septembri mal počas vystupovania z taxíka v Seni prehľadávať tašku, ktorá patrila vodičovi. Po tom, ako vodič vystúpil, namieril na neho plynovú zbraň a vyhrážal sa mu. Udalosť sa napokon zaobišla bez zranení.

Mladík sa pred mesiacom dopustil aj priestupku, keď na verejnosti prístupnom mieste vystrelil z plynovej zbrane do vzduchu. Počas jesene vykradol tiež dve neuzamknuté autá, a to aj napriek tomu, že ho pred rokom za obdobný čin riešili v blokovom konaní policajti z košického Starého Mesta. "Polícia zároveň preveruje a zisťuje aj to, či sa obvinený muž nedopustil ďalších protiprávnych konaní, ktoré vyšetruje," dodala Mésarová. Akékoľvek informácie o hľadanej osobe môžu občania oznámiť na ktoromkoľvek útvare PZ, telefonicky na čísle 158, alebo prostredníctvom oficiálnej stránky PZ či KR PZ v Košiciach na Facebooku.