Nespokojnosť podnikateľov rastie: Asociácia hotelov a reštaurácií žiada vládu o dve zásadné veci

Asociácia hotelov a reštaurácií Slovenska (AHRS) žiada vládu o prehodnotenie navrhovaných opatrení.

Žiada väčšiu intenzitu pomoci a čo najskoršie otvorenie prevádzok služieb cestovného ruchu. Odpoveď na to, aký má Vláda SR plán po 9. januári 2022 a čo podnikateľov čaká, požaduje v čo najskoršom čase.

„Podnikatelia v regiónoch, ktoré sú počas 3. vlny už viac ako dva mesiace zatvorené, majú k dispozícii pomoc len za 80 % ceny práce zamestnancov. Zvyšné náklady musia znášať sami. Môžu požiadať o pomoc zo schémy pomoci de minimis pre cestovný ruch, no mnohé už tento limit vyčerpali. Na tzv. veľkú pomoc majú čakať do konca januára. Do dnešného dňa nie je spustená pomoc s nájmami,“ píše sa v tlačovej správe asociácie.

Podľa AHRS naďalej rastie nespokojnosť podnikateľov v daných sektoroch, čo sa prejavuje v plánovanom otvorení prevádzok aj napriek zákazom a prijatým opatreniam.

Agentúra SITA požiadala predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽaNO) a ministerstvo dopravy a výstavby o reakciu na výzvu asociácie.