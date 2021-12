Mikulec o postupe polície na proteste záchranárov: Zákon musí platiť pre všetkých! Ubezpečil o jednej veci

Utorkový (14. 12.) zásah policajtov voči protestujúcim záchranárom pred Národnou radou (NR) SR v žiadnom prípade neznamená, že Policajný zbor ide proti zdravotníkom, zákon však musí platiť pre všetkých.

Uviedol to minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO). Ocenil, že záchranári zvládli situáciu "bez zbytočných drám" a že sa postavili proti tomu, aby sa z incidentu stala politická téma. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.

"Rozumiem, že roky neriešená situácia záchranárov a zdravotných sestier vyústila do frustrácie zdravotníkov, ktorí sa rozhodli pokojným a slušným spôsobom poukázať na to, že žiadajú o pozornosť a dialóg. Od konca novembra však vzhľadom na neustále sa zhoršujúcu pandemickú situáciu platí núdzový stav a s účinnosťou od 10. decembra platí v rámci vyhláseného núdzového stavu zákaz zhromažďovať sa v počte nad šesť osôb, okrem osôb žijúcich v jednej domácnosti," uviedol Mikulec. Ubezpečil, že policajti by voči nikomu zo zdravotníkov nezasiahli, ak by zákaz zhromažďovania neplatil.



Šéf rezortu je presvedčený, že situácia nebola príjemná ani policajtom, ktorí na mieste zasahovali. "Zdravotníkov vnímame v tomto náročnom období ako pilier boja proti pandémii a doposiaľ sme, práve naopak, riešili situácie, kde bolo potrebné ich chrániť. Chránime ich pred fyzickými i verbálnymi útokmi, ktorých sme, žiaľ, tento rok svedkami, a dohliadame na nerušený priebeh vakcinácie," skonštatoval. Poukázal na to, že sa legislatívne posilnili právomoci policajtov v prípade útokov na zdravotníkov. Policajti tiež vyvracajú dezinformácie a hoaxy, upozorňujú na dôležitosť očkovania aj dodržiavania opatrení.

Záchranári chceli v utorok protestom upozorniť na neriešenie svojho postavenia i postavenia zdravotníkov zo strany vlády i poslancov Národnej rady SR. Na proteste zasahovala polícia, zadržala dve osoby, ktoré neskôr prepustila. Jedným z predvedených na obvodné oddelenie bol prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov (SKZZ) František Majerský. Protestujúci boli podľa policajtov opakovane vyzývaní policajnými hliadkami, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu na území Slovenska nezhromažďovali.

Podporu protestujúcim vyjadrili Lekárske odborové združenie (LOZ), Asociácia súkromných lekárov (ASL) SR, Slovenská lekárska komora (SLK), Zväz ambulantných poskytovateľov (ZAP) či napríklad Konfederácia odborových zväzov (KOZ) SR. Zásah polície viacerí z nich považujú za unáhlený a odsudzujú ho.