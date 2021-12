Policajný prezident Hamran považuje zásah policajtov za správny: Čo odkazuje záchranárom

Polícia musí v každom prípade postupovať podľa zákona a nemôže uplatňovať selektívny prístup.

Dočasný policajný prezident Štefan Hamran tak reagoval v súvislosti s utorkovým (14. 12.) zadržaním zdravotníckych záchranárov, ktorí protestovali pred budovou parlamentu.

"Bol by som rád, ak by sme neuplatňovali selektívny prístup, pretože to je porušenie základných princípov demokracie. Polícia k tomu ruku nepriloží a bude postupovať v zmysle zákona a v jeho intenciách," vyhlásil Hamran.

Zdôraznil, že Policajný zbor stojí za všetkými zdravotníkmi, avšak takýto spôsob dožadovania podmienok bol podľa jeho slov nelegálny. Poukázal pritom na platnosť núdzového stavu, zákaz vychádzania, ako aj zákaz zhromažďovania.





Podotkol, že sám sprostredkovane žiadal kolegov na mieste, aby zdravotníkom dohovorili, nech situáciu riešia legitímne. "Mali by to riešiť úplne inak, nie takto, pretože komplikujú situáciu nielen sebe, ale aj nám," uviedol. Potvrdil, že vo veci boli začaté dve trestné stíhania.

Hamran dodal, že polícia vždy postupuje podľa zákona a platných predpisov a volí taktiku podľa dostupných síl, prostriedkov a tiež podľa situácie.

Polícia v utorok obmedzila na osobnej slobode dvoch zdravotníckych záchranárov, ktorí pred Národnou radou SR upozorňovali na neriešenie svojho postavenia i postavenia zdravotníkov. Dôvodom obmedzenia na osobnej slobode boli podozrenia zo spáchania trestného činu. Záchranári mali byť opakovane vyzvaní, aby sa z dôvodu vyhláseného núdzového stavu nezhromažďovali, čo nerešpektovali. Popoludní ich prepustili z policajnej cely.

Lekárske odborové združenie, Asociácia súkromných lekárov SR či Slovenská lekárska komora vyjadrili zdravotníckym záchranárom podporu. Zásah polície považujú za unáhlený a odsudzujú ho.