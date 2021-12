Epidemiológ vyslovil prognózu: Ako omikron zamieša karty u nás? Na toto sa pripravte!

Epidemiológ Martin Pavelka reaguje na správanie sa nového variantu koronavírusu. Čo môžeme očakávať?

"Vedecké štúdie ukazujú, že očkovanie je jediným spôsobom, ako ukončiť pandémiu. Keď sa pozrieme do nemocníc, očkovaní tvoria len malý zlomok pacientov. Epidémia však nie je na konci. Maximálne do mesiaca prejdeme na Slovensku z prostredia variantu delta do variantu omikron. Je asi tým najinfekčnejším variantom, ktorý bol detekovaný. Skokový nárast prípadov zaznamenali v Dánsku. Počas týždňa to bolo z 59 na 703 prípadov. Dánsko je zaočkované na 75 %. Druhou krajinou je Veľká Británia. Pred pár hodinami vyšla štúdia z provincie z Juhoafrickej republiky (JAR). Hovorí sa, že klinický priebeh omikronu je ľahší, avšak v JAR až 72 % obyvateľov prekonalo COVID-19 počas delta variantu, na Slovensku je prevalencia výrazne nižšia. Preto nemôžeme používať Južnú Afriku ako príklad, porovnávame prostredie, kde je výrazne väčšia časť krajiny po prekonaní. Dánsko je nám príbuznejšie, a keď sa pozrieme na nákazy staršie ako 7 dní, tak zisťujeme, že 10 % prípadov nákazy omikronu skončilo v dánskych nemocniciach, čo je výrazne odlišný výsledok ako v JAR.

Riešením je vakcinácia, vieme zvládnuť aj omikron variant. Tretia dávka mRNA vakcíny dokáže zvýšiť level imunity a zvýšiť ochranu, ktorá bude dostatočná na zvládnutie štvrtej vlny. V JAR vidíme, že omikron dosahuje zatiaľ malé čísla, ale v počte opätovných infekcií po prekonaní sme už na vrchole delta vlny. Ak som však prekonal COVID-19 v delta variante, som na 75 % chránený. Prekonanie alebo očkovanie majú v prostredí omikron variantu rovnaký efekt, ale očkovanie je oveľa bezpečnejšie."