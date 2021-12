Pod Tatrami sa situácia lepší: Týždenná incidencia klesla o 33 percent

Počet potvrdených pozitívnych prípadov koronavírusu pod Tatrami opäť klesol.

V minulom týždni testy zaznamenali v Popradskom okrese 648 prípadov, pričom týždeň predtým ich bolo takmer tisíc. Z toho 152 predstavovali deti. Ako ďalej agentúru SITA informovala epidemiologička Mária Pompová, incidencia klesla o 33 percent. Zatvorených je však 87 tried, epidemický výskyt hlási regionálny úrad v Dome seniorov v Tatranskej Štrbe.

V popradskej nemocnici a v Národnom ústave tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie je s COVID-19 hospitalizovaných dokopy 51 pacientov, z nich dvanásti sú na oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny. Zaočkovanosť v Popradskom okrese vo vekovej kategórii nad 50 rokov je podľa Pompovej na úrovni 63,7 percenta. Na získanie žolíka na prechod do lepšej fázy COVID automatu je potrebné zaočkovať 477 osôb nad 50 rokov veku.

Záchranár a prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov František Majerský ešte v úvode decembra avizoval, že okresu Poprad by sa po 14. decembri malo podariť pokoriť hranicu zaočkovanosti ľudí nad 50 rokov. „Musí ešte nastať účinnosť vakcín, preto tá polovica decembra,“ povedal pre SITA po jednom z očkovaní v teréne v rámci očkovacej kampane s názvom Pomôžme našej nemocnici. To, či sa to potvrdí, ukážu až dáta RÚVZ za tento týždeň.

Z viac ako 600 potvrdených prípadov na 426 sa za týždeň dostal okres Kežmarok, ktorého zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov je 61,7 percenta. Štvrtinu z pozitívnych predstavovali deti. Prípady ochorenia COVID-19 naďalej evidujú v hospici Ľubica. Na štyroch COVID oddeleniach kežmarskej nemocnice sa aktuálne starajú o 29 pacientov. „Z toho je 25 na kyslíkových lôžkach, jeden pacient potrebuje nazálne aplikovanú ventilačnú podporu s vysokým prietokom plynov, takzvanú high flow a traja potrebujú podporu umelej pľúcnej ventilácie,“ informovala námestíčka pre liečebno-preventívnu starostlivosť Lýdia Wikarská.

Zo všetkých hospitalizovaných sú podľa jej slov iba štyria pacienti zaočkovaní. Nad dvesto predstavoval prírastok nových prípadov v týždni od 6. do 12. decembra v Levočskom okrese. Zaočkovanosť ľudí nad 50 rokov veku je v tomto regióne na úrovni 61,8 percenta. V tamojšej nemocnici je hospitalizovaných 22 pacientov na reprofilizovanom COVID oddelení. Zatvorených bolo 16 tried škôl.4