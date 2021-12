Exminister Jurzyca vie, čo by zmenil na fungovaní EÚ: Ľudia musia získať z každého eura čo najviac úžitku

Slovenský europoslanec Eugen Jurzyca (SaS) by ocenil, keby bolo fungovanie Európskej únie (EÚ) zrozumiteľnejšie.

Napríklad materiály, o ktorých rokuje Európsky parlament, sú podľa neho často pre verejnosť menej zrozumiteľné než tie, o ktorých rokuje Národná rada SR. Od Konferencie o budúcnosti Európy (CoFoE) preto očakáva "inšpiratívne námety", ako však zároveň pre TASR uviedol, závery konferencie nemôžu nahradiť rozhodovanie voličov vo voľbách.

Europoslanec ocenil, že CoFoE je príležitosťou na vyjadrenie názoru pre každého, komu záleží na Európe. Pre bývalého ministra školstva je jednou z priorít to, aby bola Únia transparentnejšia – "aspoň tak, ako je transparentné Slovensko, kde sa zmluvy so štátom zverejňujú". Únia by mala podľa europoslanca tiež viac využívať svoju rôznorodosť. "Napríklad, ak vidíme, že v Estónsku sa darí investovať viac na kapitálovom trhu, urobme analýzu a inšpirujme sa od tých najúspešnejších. Nie celkom to teraz v EÚ robíme, pritom je to obrovská šanca," vysvetlil.





Najväčší priestor na zlepšenie Európskej únie má podľa jeho slov konferencia vo väčšom využívaní skúseností členských štátov tak, aby z každého eura získali ľudia čo najviac úžitku. Jurzyca v prípade CoFoE vidí priestor na zlepšenie v transparentnosti. "Napríklad v tom, aby boli debaty na konferencii vysielané naživo pre celú verejnosť," podotkol europoslanec. V súčasnosti sú streamované len niektoré plenárne zasadnutia občianskych panelov, ale nie diskusie jednotlivých skupín v rámci nich.

Verí, že sa podarí Úniu posunúť dopredu napríklad v hodnotení úspešnosti projektov podľa výsledkov namiesto výstupov a v uplatňovaní najlepších praktík. "Sú to opatrenia, ktoré by podľa mňa na jedno investované euro priniesli obyvateľom EÚ určite viac než drvivá väčšina iných opatrení," reagoval Jurzyca na otázku, či sa podarí výstupy z CoFoE pretaviť do zmien na úrovni fungovania európskych inštitúcií.

Konferenciu o budúcnosti Európy organizujú Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. Táto iniciatíva dáva občanom Európy možnosť vyjadriť sa k jej budúcemu smerovaniu. Na oficiálnej webovej stránke konferencie futureu.europa.eu sa môže ktokoľvek zaregistrovať a vyjadriť svoj názor či pripomienku k fungovaniu EÚ.