Vo Vysokých Tatrách nedokončili trať: Zo zubačiek spravili električky!

Nečakaný krok! Do ostrej prevádzky uviedli v pondelok v Poprade prvé dve elektrozubačky z piatich.

Vlaky s unikátnym polepom tatranských štítov by mali prepravovať cestujúcich medzi Popradom a tatranskými obcami. Lenže Kostolík a Stredohrot zatiaľ premávajú na električkovej trase z Popradu na Štrbské Pleso. Na ozubnicovú železnicu zo Štrby ich plánujú nasadiť až o niekoľko týždňov. Prečo?

V pondelok sa po 11 mesiacoch vydali na trať prvé elektrozubačky. Ide o súpravy Kostolík a Stredohrot, nejazdia však na ozubnicovej trati z Tatranskej Štrby na Štrbské Pleso, pretože tá je stále nedokončená, aj keď železnice tvrdili, že najneskôr do konca leta bude hotová. Stále sa na nej pracuje a namiesto ekologickej zubačky už rok a pol vozia cestujúcich dymiace dieselové autobusy. Súpravy zo Švajčiarska pritom vyšli na 38,8 milióna, no onedlho by ich mali nasadiť na náročnejšie trate.

Dvojica nových súprav tak zatiaľ premáva na električkovej trati. „Ďalšie sa budú volať Ganek a Vysoká. Na boku z vonkajšej strany súpravy budú tieto štíty zobrazené aj výstupovou trasou. Do prevádzky bude postupne nasadených 5 vlakov pre trate Štrba - Štrbské Pleso, Štrbské Pleso - Starý Smokovec - Poprad a Starý Smokovec - Tatranská Lomnica. So starými súpravami, ktoré tu odslúžili 50 rokov, sa nelúčime. Budú ako nostalgická spomienka sem-tam premávať na trati Tatranská Štrba - Štrbské Pleso a späť,“ odhalil Filip Hlubocký, generálny riaditeľ Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Prvé dve súpravy si v pondelok cestujúci pochvaľovali a onedlho si ich budú užívať aj na trase zubačky. „V najbližších týždňoch má dôjsť ešte k ďalším legislatívnym krokom, ktoré musíme splniť podľa zákona o dráhach a následne by mali byť nasadené do prevádzky všetky vozidlá a aj na zubačkovej trati,“ povedal riaditeľ úseku prevádzky ZSSK Ján Lukáč s tým, že k zdržaniu v prípade ozubnicovej železnice do­šlo najmä v súvislosti s výstavbou infraštruktúry a práce zbrzdila aj pandémia nového koronavírusu.

Nakupujú ďalšie súpravy

Na trate Prešovského a Košického kraja nakupujú ďalšie súpravy, ktoré musia jazdiť do konca roka 2023. Ide o deväť elektrických jednotiek v celkovej hodnote 76,3 mil. eur, 35 modernizovaných osobných vozňov za 37,8 mil. eur, 17 nových osobných vozňov, kde sú náklady takmer 33 mil. eur a 15 dieselmotorových jednotiek s predpokladanými nákladmi 67,25 mil. eur.

Kostolík a Stredohrot

Max. rýchlosť: 80 km/h

Výbava: klimatizácia, elektronická regulácia, pripojenie na wi-fi , vnútri sú automaty na lístky, priestory pre telesne postihnutých, lyže aj bicykle