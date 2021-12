Kľúčové hlasovanie o zmene slovenského zdravotníctva, koalícia je nejednotná: Podporia či pochovajú reformu nemocníc?!

V koalícii opäť raz nebudú hlasovať jednotne!

Hoci má reforma nemocníc už 17-ročnú bradu, pretlačiť do parlamentu sa ju podarilo až súčasnému ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému (52). Už v prvom čítaní prešla v Národnej rade SR len o jeden hlas a rovnako to má nahnuté aj tentoraz. Sme rodina ju totiž opäť nepodporí a výhrady k nej majú aj odborníci a opozícia. Čo hrozí Slovensku, ak reforma neprejde?

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Kameň, ktorý padol zo srdca ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského, keď reforma nemocníc pre-šla do druhého čítania, bolo počuť poriadne ďaleko. „Ubezpečujem ľudí v regiónoch, že reforma im nič nezoberie. Každá existujúca nemocnica zároveň bude mať zachovaný typ zdravotnej starostlivosti nevyhnutný pre región,“ uviedol minister a poprel šíriace sa správy o tom, že by chceli rušiť nemocnice. Už vtedy sa stavala na zadné Sme rodina, a inak to nebude zrejme ani pri rozhodujúcom druhom čítaní. Tesná koaličná väčšina tak opäť tancuje na tenkom ľade a výsledok hlasovania je neistý.

Pred dvoma týždňami sa Boris Kollár pridal k signátorom z radov županov, primátorov a lekárov, ktorí žiadajú parlament, aby zastavil a dopracoval Lengvarského návrh reformy nemocníc. „Hnutie Sme rodina je ochotné zahlasovať za reformu zdravotníctva v prípade, ak sa do nej zapracujú požiadavky memoranda za lepšie zdravotníctvo,“ tvrdil Kollár.

V dokumente sa napríklad písalo, že sa zníži dostupnosť zdravotnej starostlivosti na väčšine Slovenska a signatári v ňom žiadali garanciu, že nedôjde k zoškrtávaniu zdravotníckych lôžok skôr, ako sa dá do poriadku ambulantný sektor. „Pokiaľ viem, k zapracovaniu týchto požiadaviek neprišlo,“ hovorí poslanec za Sme rodina Peter Pčolinský, ktorý má pre koalíciu aj jasný odkaz, čo sa týka hlasovania. „My zostávame na svojom, reformu nepodporíme,“ povedal pre Nový Čas.

Miliarda na reformu

Hoci premiér Eduard Heger deklaroval, že súčasťou reformy budú všetky požiadavky vrátane tých aktuálnych z memoranda za lepšie zdravotníctvo, zrejme sa tak celkom nestane. Naopak, upozorňuje, že niektoré vyjadrenia signatárov memoranda sa neopierajú o fakty. Urgentné príjmy sa podľa neho rušiť nebudú, ale, naopak, ich dostupnosť sa zvýši. Vysvetlil, že nedôjde ani k zrušeniu 11-tisíc lôžok.

„Je to reforma, ktorá sa neudiala 17 rokov, a je k nej k dispozícii miliarda eur, čo je 15 rokov investícií, ktoré sa na Slovensku do zdravotníctva dali,“ skonštatoval Heger s tým, že pre nových ambulantných lekárov sú v pláne obnovy pripravené motivačné príspevky na rozbeh v sume desať miliónov eur. Ak však reforma neprejde, Slovensko môže prísť o pekný balík. „Je predčasné sa k akýmkoľvek záverom vyjadrovať,“ odpísali k akútnemu hľadaniu podpory z ministerstva zdravotníctva.

Šéfka zdravotníckeho výboru Jana Bittó Cigániková tvrdí, že SaS navrhla niekoľko pozmeňujúcich návrhov, ktoré žiadali nemocnice, poisťovne, zástupcovia pacientov. „Veríme, že aj vďaka tomu reforma prejde bez väčších problémov,“ uviedla. Ak by teda reforma nakoniec predsa len prešla, prvé reálne zmeny v praxi sa začnú realizovať až o dva roky, teda v roku 2024. K hlasovaniu o reforme má prísť dnes popoludní.