Záchranári zažili nepríjemný šok: Tvrdá kritika na adresu politikov, toto myslia vážne?!

Zdravotnícki záchranári sú v šoku. Doteraz im politici ďakovali za ich ťažkú prácu pri záchrane ľudských životov v tejto ťažkej pandemickej dobe a teraz keď tú vďaku mali pretaviť do konkrétnych činov, nikto s nimi nechce rokovať ba ani rozprávať.

Doteraz oni zachraňovali životy a zdravie ľudí v tejto republike, keď však oni potrebujú pomoc, tak sa jej nedočkali.

František Majerský je aktívny záchranár a prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov a pred pár dňami konštatoval: „Podľa prognóz Ministerstva zdravotníctva bude o 4 roky chýbať štvrtina záchranárov, no podľa predstaviteľov tejto krajiny nie sú záchranári hodní ani toho čo urobili pre ochranu hlucháňa hôrneho. Dnes sme už aj my ohrozený druh a politikom a poslancom nestojíme ani za takú pozornosť, ako ochrana hlucháňa hôrneho. Do národnej rady sa cez pozmeňovák k reforme nemocníc dostalo aj navýšenie miezd pre záchranárov zo súčasného koeficientu 1,05 násobku na 1,08 násobok priemernej mzdy. To znamená, že z 1190 € v základe v hrubom od 1.1.2022 poskočíme na neuveriteľných 1224 € v hrubom, teda presne o ️34 €. ️Vaša vďaka za 2 roky našej práce v pandémii a perspektíva pre našu nejasnú budúcnosť má hodnotu 34 eur. Tak vám teda aj my pekne ďakujeme. Som z toho veľmi nie sklamaný ale nahnevaný, lebo to čo sme my záchranári tu počas týchto posledných dvoch rokoch odviedli, by sme si ako záchranári zaslúžili úctu a rešpekt. No nikto z vlády ani parlamentu sa s nami nestretol. Dokonca ani z ministerstva zdravotníctva sa s nami nikto nestretol.“





Preto sa dnes (v utorok) rozhodli dať o sebe vedieť priamo v Bratislave symbolicky 14.12 o 14,00 pred parlamentom. „Nejde tu o naše blaho a vysoké zárobky, ale o naše prežitie a záchranu životov ľudí v tejto krajine. Doba, keď nebude mať kto ísť k pacientovi, lebo väčšina z nás odíde za výrazne lepšími podmienkami do okolitých krajín je za dverami a ako sa zdá, nikoho z kompetentných to netrápi," zakončil.