Spoznávate ho? Slovenské mestečko upiekli z 12 kg múky a 80 ks vajec: Pozrite na tú parádu!

Z týchto sladkostí tečú slinky! V malom mestečku pod Poľanou už šiestykrát upiekli z medovníkov miniatúry svojich známych symbolov a stavieb.

Kaplnka, kúpalisko, kostol či krásny vodopád z Hriňovej (okr. Detva) - to všetko vyrobili z tradičnej vianočnej pochúťky. Na vytvorení takéhoto mestečka sa počas troch týždňov podieľali detičky z miestnych škôlok, škôl a detského domova, ako aj pracovníci mestského kultúrneho strediska.

S nápadom vytvoriť medovníkovú Hriňovú prišla pred šiestimi rokmi rodáčka Vilma Babicová, ktorá žila 23 rokov v nórskom meste Bergen. „Severania majú tradíciu vyrábať každý rok pred Vianocami Pepperkakebyen, čiže perníkové mesto. Výstava je tam veľkolepou udalosťou, tento rok oslavujú už 20. výročie. Na mestečku s dvoma tisíckami budov z tradičných dobrôt pracujú tisíce ľudí,“ prezradila Babicová.

Jej projekt medovníkovej Hriňovej sa teší veľkej obľube. Do výroby stavieb a symbolov mesta sa tento rok zapojili všetky miestne materské a základné školy, detský domov a aj pracovníci mestského kultúrneho strediska. Väčší školáci, ktorí sa učia dištančnou formou, piekli a tvorili doma. „Som šťastná, že už druhýkrát v čase pandémie deti nezaháľali a prispeli svojimi výtvormi do nášho sladkého mestečka,“ povedala Vilma.

Zámerom bolo, aby deti pochopili podstatu vianočných sviatkov a zvykov a aby si uvedomili, že Vianoce nie sú len o darčekoch. „Je to taká zlatá cesta a spájanie generácií. Ukázali sme, že nežijeme len v ulite, ako je to teraz zvykom, ale spolu vytvárame unikátne dielko, ktoré je z roka na rok krajšie,“ doplnila autorka projektu. Tento rok sa z medovníkov stalo aj novootvorené kúpalisko, práve sa stavajúci zimný štadión či pumptracková dráha, no nechýbali ani tradičné symboly Hriňovej.

Medovníkové mestečko

3 kg medu

80 kusov vajec

12 kg múky

10 kg práškového cukru

1. Kostol na Raticovom vrchu

S iniciatívou na stavbu kostola prišiel Jozef Ďurica žijúci na Raticovom vrchu. Tento rímsko katolícky kostol je zasvätený Panne Márii Fatimskej. V roku 1992 bol položený základný kameň, ktorý posvätil Mons. Rudolf Baláž. Slávnostná posviacka kostola sa konala 13. októbra 1994.

2. Kúpalisko

Letné kúpalisko otvorilo svoje brány toto leto po neuveriteľných 22 rokoch. Bazén z roku 1973 sa stal útočiskom žiab a jašteríc. Vedenie mesta sa rozhodlo pre prestavbu kúpaliska, ktorú aj samo financovalo za takmer 750-tisíc eur.

3. Vodopád Bystrô

Národná prírodná pamiatka - Vodopád Bystrého potoka - je chránený krajinný výtvor. Nachádza sa na území Slovenského stredohoria na území Poľany. Výška steny prepadu vody je 20 m (výška vodopádu).