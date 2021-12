Oprava lávky v Spišskej Novej Vsi: Spadnutý most nahradil nový za 200-tisíc! Kedy bude v prevádzke?

Do roka a do dňa to síce nebolo, ale na slovenské pomery nečakane rýchlo.

Novovešťania sa tešia z novej lávky cez Hornád. Minulý rok v júli sa prelomila práve v čase, keď po nej Silvia (36) prechádzala na druhú stranu.Primátor Pavol Bečarik pre Nový Čas uviedol, že nič neponechali na náhodu. Prelomenú lávku pre peších v správe mesta rýchlo demontovali, vyhotovili posudky a prijali opatrenia, aby sa predišlo podobnej mimoriadnej udalosti.

Stíhanie v tejto veci začala aj polícia, ale nikoho neobvinila. Primátor pripomenul, že tento most postavili v čase socializmu v tzv. Akcii Zet, keď sa využívali zvyškové zdroje materiálu. Predpäté laná v nosníkoch neboli dostatočne zabezpečené, ale to je už, našťastie, minulosťou. „Bola to priorita - náklady sa vyšplhali až do 200-tisíc eur a išlo to z rozpočtu mesta. Lávka má oceľovú konštrukciu a aj keď asi nevydrží tak dlho ako Karlov most v Prahe, mňa určite prežije,“ dodal s úsmevom Bečarik. Most poslúži peším aj cyklistom, pričom všetky práce na sprevádzkovaní by chceli stihnúť do Vianoc.