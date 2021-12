Nová pomoc pre zatvorené podniky! Na čom sa dohodli Heger, Krajniak a Matovič

Zatvorené prevádzky budú môcť už za december tohto roka čerpať Prvú pomoc plus podľa schémy 3B.

Ide o pomoc pri poklese tržieb o 40 percent a viac. Na nedeľnej tlačovej besede to uviedol premiér Eduard Heger (OĽaNO).Tieto podniky boli podľa Krajniaka zatvorené koncom novembra, resp. začiatkom decembra tohto roka.

Ak zatvorenej prevádzke podľa ministra Krajniaka klesnú tržby od 40 do 60 percent, pomoc bude v sume 450 eur na jedného zamestnanca. V prípade poklesu tržieb od 60 do 80 percent finančný príspevok na jedného zamestnanca dosiahne 630 eur a ak tržby zatvorenej prevádzky klesnú o 80 a viac percent, pomoc od štátu dosiahne 810 eur na jedného zamestnanca. „Malé podniky potrebujú najviac schému 3B aj z toho dôvodu, že väčšie podniky si vedia upraviť dochádzku zamestnancov na prekážkach v práci podľa schémy 3A tak, ako im to vyhovuje," povedal. Pri čerpaní pomoci podľa schémy 3B pritom zamestnanci môžu byť prítomní v práci, nemusia byť doma "na prekážkach". Ako príklad Krajniak uviedol reštauráciu, ktorá prevádzkuje "okienkový predaj", ten jej umožní čerpať pomoc podľa schémy 3B.

Celková výška finančnej pomoci podľa ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) dosiahne za december približne 25 miliónov eur. „Touto dnešnou zmenou sa rozširuje pomoc o to najpopulárnejšie opatrenie," povedal.