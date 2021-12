Sekol s divadlom: Herec zachraňuje životy na covid oddelení! Čo odkazuje ľuďom?

Dosky, ktoré znamenajú svet, vymenil za staroslivosť o pacientov! Herec a riaditeľ nitrianskeho Starého divadla Karola Spišáka Martin Kusenda (43) sa odhodlal k netradičnému kroku.

Do oka tornáda, ako Martin službu na covid oddelení nazval, sa herec vrhol len nedávno. Kvôli pandemickej situácii totiž kultúra stagnuje, a tak sa rozhodol pomôcť. Chvíľku po skončení základnej vojenskej služby totiž sympaťák pracoval v nitrianskej nemocnici, a, aby toho nebolo málo, v zálohe má aj certifikát Červeného kríža ako opatrovateľ a sanitár. Práve preto urobil radikálny krok a vrhol sa do najnebezpečnejšieho dobrodružstva. Svojou pomocou chorým totiž sám riskuje nákazu, no aj napriek tomu plánuje vytrvať aspoň do konca roka.





„V čase tornáda plného zloby, klamstiev a osočovania som bol na mieste, kde vládne ľudskosť, ochota, profesionalita a súdržnosť. Bez rozdielov. Mnohí by sa mali sem prísť naučiť, čo vlastne znamená pojem verejná služba!“ povedal Novému Času riaditeľ divadla s tým, že vďaka patrí najmä personálu a všetkým, ktorí sa rozhodli pomáhať. „Do takýchto služieb s takýmito ľuďmi sa človek istým spôsobom aj teší. Verím, že nás dobrovoľníkov v nemocniciach bude viac. Teraz treba každú ruku,“ hovorí a svoju prvú službu si pochvaľuje.

„Robil som a budem robiť všetko, čo mi povedia zdravotné sestry a lekári. Sprevádzal som pacientov na vyšetrenia, nosil do laboratória vzorky. Realita je taká, že každému pacientovi bez rozdielu sa venuje maximálna starostlivosť,“ dodáva. A má aj odkaz pre všetkých, ktorí nad niečim takým uvažujú. „Pokiaľ cítite, že chcete pomôcť, poďte do toho. Najťažší je prvý krok. Tá pomoc je teraz potrebná viac ako kedykoľvek predtým,“ zdôrazňuje Kusenda.