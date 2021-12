Bratia Dominik a Tomáš pomáhajú ľuďom v núdzi: Príbeh, ktorý vás chytí za srdce

Chlapci obetovali svoj voľný čas a pomáhajú ľuďom v núdzi! Dominik (18) s bratom Tomášom (16) zo Štúrova vymysleli unikátnu zbierku na pomoc ľuďom v núdzi.

Zbierajú pre nich gastrolístky, aby im mohli nakúpiť potraviny a základné potreby. Tým sa to však nekončí! Okrem toho rozvážajú potraviny, oblečenie a nedávno sa chalani prezliekli za Mikuláša, aby potešili deti. K dobročinnosti ich priviedla mama Ingrid (38).

V čase, keď by mohli behať s kamarátmi, pomáha bratské duo rodinám, ktoré sú v núdzi. „Inšpirovala nás mamina, keďže už pár rokov sa venuje pomoci sociálne slabším rodinkám a my jej s tým pomáhame. Praxujem v autoservise, kde dostávame stravné lístky, a keď som ich prvýkrát doniesol domov, dal som ich mamine a ona sa ma opýtala, že čo s nimi, že či mi ich má uhradiť. Povedal som jej, nech kúpi niečo rodinkám, ktorým pomáha,“ opísal starší Dominik.

Tento prístup inšpiroval mladšieho brata. „Keďže ja stravné lístky nedostávam, napadlo mi, že ich môžem skúsiť pozbierať od ľudí. Mamina dala túto výzvu na sociálne siete a zopár ľudí nám už stravné lístky poslalo. Hneď sme urobili aspoň základný nákup, plus sme doložili potraviny, ktoré zbierame a ešte sme aj rozdali nejaké, aby si mohli nakúpiť sami potraviny, ktoré nie sú trvanlivé, čo sa nám v združení zle skladuje, keďže na to nemáme chladničku,“ doplnil Tomáš.

Obetujú voľný čas

Z tínedžerov sa stali samaritáni pos­tupne. Najprv len chceli pomôcť mamke, ktorá má problém s chrbticou, aby sa nevláčila s ťažkými vrecami darov pre ľudí v núdzi. Keď takto niesli darčeky, osudy niektorých sa bratov dotkli natoľko, že sa sami rozhodli pomáhať.

„Niekedy je to na úkor voľného času. Nie raz nám prišli veci do združenia vtedy, keď sme toho mali viacej, ale vždy sme to nejako zosúladili. Mamina pomáha ľuďom odjakživa, čo si pamätáme, čiže už nám to ani tak nepripadá, že niečo obetujeme. Naposledy si začala už aj brať domov na víkend iné detičky zo sociálne slabších rodín a vzali sme ich na nákup. Nedávno u nás bolo jedno dievčatko a my už nie sme zvyknutí na niekoho mladšieho, ale bola to zábava, mať doma 7-ročné dievčatko, ktoré sme brali, akoby to bola naša malá sestrička. Robili sme domáce úlohy, varili a hrali sa,“ zasmial sa Dominik.

„Mamina stále niekomu pomáha, keď nie ľuďom, tak zvieratkám, každý prípad oplače a veľakrát jej osud ľudí nie je ľahostajný. Často jej volajú s prosbou o pomoc. Keď sa opýtate, čo by urobila, keby vyhrala v lotérii, povie, že by otvorila vývarovňu pre chudobných a útulok pre zvieratká,“ uzavreli bratia.