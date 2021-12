Dočkajú sa podnikatelia ďalšej pomoci? Richter kritizuje opatrenia vlády, toto by podľa neho pomohlo gastru

Poslanec Národnej rady (NR) SR Ján Richter (Smer-SD) sa pýta, prečo vláda nerieši problémy gastroprevádzok, ktoré sú pre protipandemické opatrenia zatvorené.

Pomohlo by im podľa neho opatrenie 3B z projektu prvej pomoci, práve po ňom podnikatelia z tejto oblasti volajú. Toto opatrenie, ktoré súvisí s poskytovaním kompenzácie na základe poklesu obratu pre firmy, však aktuálne nefunguje. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina) nevylúčil ďalšie kompenzačné opatrenia, ak sa na ne nájdu peniaze. Názory si vymenili v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12.

"Áno, bavíme sa s kolegami na vláde a budeme sa snažiť ešte vyjsť v ústrety tým najviac postihnutým segmentom nejakým opatrením alebo zmenou nejakého opatrenia," uzavrel minister.

Krajniak vyzdvihol, že za november a december rezort práce vypláca vyššiu prvú pomoc, podľa schémy Prvá pomoc +, práve pre aktuálnu pandemickú situáciu, problémy sa ale týkajú konkrétne gastrosegmentu a služieb. Práve týmto oblastiam mali pomôcť aj 500-eurové očkovacie kupóny pre seniorov, ktoré sa však napokon premenili na 300 a 200 eur v hotovosti.





Opatrenie 3B považuje minister za výnimočné. "Ak ministerstvo financií (MF) alebo pán premiér po dohode vyčlenia na to viac peňazí, radi budeme rozmýšľať aj o ďalších opatreniach." Považuje za dôležité, aby sa pri pomoci zase nekrátila pomoc v iných oblastiach. Ako príklad na ilustráciu uviedol pomoc pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), pri ktorých preplácanie poklesu obratu funguje. Ide teda podľa neho len o to, či by nebolo dobré rozšíriť to napríklad aj na malé podniky. Vyčíslil, že priemerná vyplatená pomoc na živnostníka bola počas celého trvania pandémie (tie mesiace, keď pomoc fungovala) na úrovni 623 eur mesačne, čo je podľa neho porovnateľné s inými európskymi krajinami.

Richter však kritizuje, že menšie firmy už na pomoc naviazanú na pokles obratu nárok nemajú. Takými sú napríklad samotné gastroprevádzky. "Oni volajú hlavne po opatrení 3B, na čo boli aj trochu naučení, a odrazu padlo a jednoducho im to chýba," skonštatoval Richter.



Na margo pomoci gastrosegmentu pripomenul Krajniak aj vyhlásenú výzvu od Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR na dotácie na pokrytie časti fixných nákladov. Tento projekt však podľa Richtera nenahrádza požadované opatrenie 3B, nespĺňa to ten istý účel.

Zároveň vyzdvihol, že gastrosegment je na tom so zamestnanosťou úplne najhoršie. "Obávam sa, že pokiaľ aj ešte držia ľudí, možno ich budú držať týždeň, mesiac, lebo stále čakajú, že sa niečo zlepší," poznamenal Richter.