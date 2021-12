Dá sa Pellegrini zaočkovať? Tajomné slová Erika Tomáša a kritika vládnych predstaviteľov

Šéf strany Hlas-SD a expremiér Peter Pellegrini urobí osobné rozhodnutie o tom, či sa dá zaočkovať proti ochoreniu COVID-19.

V diskusnej relácii V politike televízie TA3 to uviedol opozičný poslanec a jeho stranícky kolega Erik Tomáš. Zároveň pripomenul, že 70 percent voličov strany je zaočkovaných.

„Pán Pellegrini sa sám rozhodne, či na očkovací termín pôjde alebo nie," povedal Tomáš s tým, že šéf Hlasu „už niečo avizoval". „Peter Pellegrini rozhodne príde a všetci to budú vedieť," povedal Tomáš. Zároveň kritizoval vládu koalíciu, že keď niekoho presviedča na očkovanie a popri tom má 80 percent nedôveryhodnosť, ľudí to skôr odradí. „My stále hovoríme to isté, sme za očkovanie, za dobrovoľné očkovanie, sme proti povinnému očkovaniu," vyhlásil Tomáš.





Podľa predsedu poslaneckého klubu OĽaNO Michala Šípoša verejnosť na rozhodnutie Pellegriniho stále čaká. „On nie a nie sa zaočkovať, stále sa nejakým spôsobom vykrúca, stále hovorí, že prekonal, tuším, že už rok je po prekonaní," povedal Šípoš s tým, že na druhej strane sa teší, že sa strana Hlas postupne pridáva na stranu podpory očkovania. Zároveň uviedol, že ak je koalícia nedôveryhodná a Hlas dôveryhodný, mali by sa chopiť propagácie očkovacej kampane. „Nech Peter Pellegrini chodí po tých očkovacích centrách a nech presviedča tých ľudí," dodal.