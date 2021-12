Budú sa môcť Slováci na Vianoce stretávať? Krajniak to povedal jasne, za jednu vec sa ospravedlnil

Ľudia sa na Vianoce budú môcť stretávať. V nedeľnej diskusnej relácii RTVS O päť minút 12 to povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak (Sme rodina).

Uviedol, že vláda zmení opatrenia tak, aby ľudia mohli príbuzných navštevovať. Myslí si, že by pred návštevou, napríklad starých rodičov, bolo vhodné dať sa otestovať. Nevie ešte presne, ako sa ľuďom umožní stretnutie, ale myslí si, že vyjadrenie ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského (nominant OĽANO) v súvislosti s vianočnými návštevami nebolo úplne šťastné. Koaliční partneri podľa jeho slov riešili najmä uvoľňovanie opatrení pred Vianocami. Doplnil, že on osobne si nemyslí, že by návštevy mali fungovať na princípe „bublín".