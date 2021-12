Veľkolepé finále ČSMT sa ocitlo v ohrození: Prečo moderátori vyšachovali Slovákov a Čechov?!

Našinci nedostali šancu! Šou Česko Slovensko má talent už dnes spozná svojho víťaza, ktorý sa vyberie z tých najlepších. Pred pár dňami sa vôbec netušilo, či finále vôbec bude.

Jeden z favoritov a zlatý buzzer moderátorov Deadly Games totiž pre zlú pandemickú situáciu nemôžu prísť. Kompetentní sa tak museli pasovať s otázkou, ako a či vôbec pokračovať. Nakoniec ich zachránila možnosť náhradníkov. Napočudovanie všetkých však moderátori nevybrali z množstva talentov zo Slovenska či z Česka, ale šancu dali znova cudzincom. Prečo svojim rodákom zavreli dvere finále pred nosom?!



Šou Česko Slovensko má talent funguje už deväť rokov, no ani raz sa nestalo, že by sa veľkolepé finále ocitlo v ohrození a visel by otáznik nad tým, či sa vôbec uskutoční. Tento rok sa tak stalo aj pre úradujúcu pandémiu koronavírusu, keď finalisti Deadly Games museli svoje pôsobenie na obrazovkách odmietnuť. Týmto sa dostali tvorcovia do poriadnych problémov a nebolo vylúčené, že finále sa bez favoritov, ktorí dostali zlatý buzzer od dvojice moderátorov, neuskutoční. „Keďže Alfredo je Brazílčan, cestovanie je v časoch pandémie o niečo zložitejšie najmä v situácii, v ktorej sa svet aktuálne nachádza. Preto, hoci neradi, museli Deadly Games zo súťaže odstúpiť,“ povedal Novému Času zdroj zo zákulisia relácie. Organizátori teda museli spojiť sily a rozhodnúť, či sa finále uskutoční, preloží, alebo vymyslia nejaké náhradné riešenie.

Ukázali im dlhý nos

To prišlo v podobe náhradníkov, ktorí vystúpia namiesto vrhačov nožov. Kto by si však myslel, že moderátori Jasmina Alagič a David Gránsky dajú možnosť na víťazstvo niekomu z radov Slovákov alebo Čechov, ten sa veľmi mýlil. Dvojica totiž znova siahla po talentoch zo zahraničia, konkrétne z Nemecka. „Messoudi Brothers sa moderátorom veľmi páčili, preto sa rozhodli, že vyberú práve ich. Keď hľadali náhradu za Deadly Games, zavážil aj fakt, že chceli dať možnosť ďalšiemu varietnému číslu, ktoré uprednostnili pred spevákmi,“ vysvetlila Novému Času hovorkyňa televízie Lucia Tuhelová. Messoudi Brothers pritom nie sú vo svete žiadny nováčik a podľa našich informácií sa objavili vo viacerých zahraničných súťažiach. Divákov by teda možno potešilo vidieť na obraze niekoho z radov domácich, ktorým teraz zostali len oči pre plač.

Prísne opatrenia

Okrem odstúpených finalistov muselo vedenie z Koliby však riešiť aj to, či na priamom prenose bude publikum. Prvoradá je totiž ochrana celého štábu, vystupujúcich a samotnej poroty. Práve preto bude počas nakrúcania všetko pod dohľadom a budú sa dodržiavať prísne pravidlá. „V publiku budú tentoraz len rodiny účinkujúcich pod podmienkou, že majú platný covid pas, teda sú všetci zaočkovaní, prípadne prekonali ochorenie COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami,“ povedala Tuhelová. Tá tiež dodala, že v deň nakrúcania budú všetci, teda publikum, ale aj porota, moderátori i celý štáb testovaní na ochorenie COVID-19. „Testovaní budú všetci každé ráno počas skúšok a prípravy na samotné finále. S výnimkou účinkujúcich, moderátorov a poroty sú všetci ostatní povinní mať po celý čas nasadený respirátor,“ dodala na záver hovorkyňa televízie.