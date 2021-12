Majster Európy Josef Šipoš dostal za konopné masti 20 rokov basy: Ako ho potopili dvaja svedkovia!

Bol majstrom Európy v rýchlostných člnoch a je držiteľom zlatej Jánskeho plakety. Josef Šipoš (44) z Dolných Zeleníc (okr. Trnava) sa však v týchto dňoch stal viac známym, ako keď bol vrcholový športovec.

Okresný súd v Trnave mu naparil 20 rokov väzenia za nedovolenú výrobu omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov. On pritom tvrdí, že len vyrábal liečivú konopnú masť. Výška trestu zarazila mnohých, no podľa súdu mu za nájdených 18 kg marihuany hrozilo až doživotie. Zavážila aj výpoveď dvoch svedkov, podľa ktorých im marihuanu predával.

Josefovi rodičia, ako aj jeho syn Patrik (19) nedokážu po strašnom verdikte normálne fungovať. „Je to pre nás všetkých niečo neuveriteľné. Môj otec nikdy nikomu neublížil, celý život bol čestný, nebol žiadny užívateľ drog a ani nezabil žiadneho človeka. Len preto, že chcel pomáhať, ho odsúdili na 20 rokov. Okrem toho dostal aj prepadnutie celého majetku, ktorý teraz bude vlastniť štát. Čo znamená, že reálne je teraz zo mňa bezdomovec,“ hnevá sa. Šipoš mal podľa obžaloby už od roku 2001 pestovať marihuanu, predávať ju a vyrábať z nej masti. Josef tvrdí, že tie rozdával svojim kamarátom - onkologickým pacientom.

Súd mu však narátal až 18 kilogramov sušenej marihuany v hodnote 183-tisíc eur. „Práve táto suma, o ktorú sa prokuratúra opierala, mala odsúdenému zabezpečiť 25 rokov až doživotie. Trest bol stanovený na spodnej hranici,“ povedal hovorca prokuratúry Mojmír Huna. Zároveň dodal, že prokuratúra musela brať na vedomie aj fakt, že dvaja svedkovia na súde vypovedali, že Josef im marihuanu aj predával. V obrovskom rozsahu ju tiež pestoval, čím mal spáchať obzvlášť závažný zločin nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi - teda bol braný ako díler.

Omietka aj prach

Josefov obhajca Igor Ribár tvrdí, že mu pripočítali aj nájdenú marihuanu, ktorá bola na vyhodenie. „Hmotnosť 6,8 kilogramu marihuany bola úplne nepoužiteľná. Nachádzali sa v nej omietka, cibuľa aj prach. Znalec k hmotnosti prirátal aj to, kde sa THC vôbec nenachádzalo,“ vysvetľuje Ribár. Obhajca tiež poukazuje na fakt, že prepadnutie majetku mal sudca možnosť právne vyriešiť, no nestalo sa tak. Vzhľadom na to, že bol spáchaný drogový delikt, odsúdený okamžite prichádza o celý majetok. Rozsudok zatiaľ nie je právoplatný, rozhodovať bude krajský súd.





Žiada spravodlivý trest

V záverečnej reči Josef povedal, že mu je nesmierne ľúto toho, čo urobil. „Dom, ktorý mi chcete zobrať, nepochádza zo žiadnej trestnej činnosti. Bol mi darovaný na základe toho, že sa postarám o svojich rodičov. Na základe tejto dohody mi ho rodičia aj darovali. Keďže som túto dohodu nedodržal, tak žiadam, aby im bol naspäť darovaný. Nechcem z mojej rodiny urobiť vôbec bezdomovcov,“ povedal v záverečnej reči s tým, že celý život viedol bezúhonný život. „Ja som to nerobil preto, aby som sa obohatil. Je pre mňa teda nespravodlivé, že tí, ktorí celý život predávajú drogy, dostanú 5 až 12 rokov, hlava zločineckej skupiny 10 a ja mám ísť na 20 rokov do basy?! Ľutujem svoje konanie, ale žiadam spravodlivý trest,“ dodal.

Dôvody prokuratúry pre vysoký trest

20 rokov mal predávať marihuanu, vyrábať z nej masti a obchodovať s nimi



bol dílerom (pre obrovský rozsah pestovania)



hrozilo mu doživotie



našli u neho 18 kg marihuany za 183-tisíc eur



dvaja svedkovia vypovedali, že im predal marihuanu ako sušinu

Čo uvádza obhajoba