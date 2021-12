Ďalšie patálie: Krach dohody medzi Arrivou a Slovak Lines! Ako chcú situáciu riešiť?

Dráma pokračuje! Po štarte nového prevádzkovateľa v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) Arriva v polovici novembra sa množstvo cestujúcich nedostalo tam, kam potrebovalo.

Arriva síce zabezpečila autobusy, no nemala dostatok vodičov, a tak mnohé linky neboli vypravené. Bývalý dopravca Slovak Lines ponúkol Arrive niekoľkokrát pomoc, no tá ju najprv neprijala. Nakoniec však obe spoločnosti pristúpili na to, že budú spolupracovať. Dohoda o rozbehnutí dopravy ale po pár dňoch stroskotala.

Keď sa 15. novembra spustila doprava s novým prevádzkovateľom Arriva, BSK si pochvaľoval, že ušetrí. Už v prvý deň však nebolo vypravených viac ako 40 % spojov a Arriva po hneve cestujúcich priznala, že jej chýbajú vodiči. Najprv lákali zamestnancov na 4-tisícový náborový príspevok, no ani toto nepomohlo tak, aby zabezpečili celé pokrytie BSK.

Minulý týždeň župan Juraj Droba oznámil, že sa objavilo riešenie, ktoré malo situáciu dočasne sanovať. Časť výkonov mal prevziať starý dopravca Slovak Lines a začali sa rokovania, ktoré mali konečne zabezpečiť plynulú prímestskú dopravu. Podľa informácií HN sa však diskusia vo štvrtok skončila a výsledkom je, že Slovak Lines do spolupráce nejde.potvrdil generálny riaditeľ Slovak Lines Pavol Labant.

K situácii zaujala stanovisko aj Arriva. „V záujme rýchleho zlepšenia situácie sme boli pripravení dohodnúť sa a nasadiť vodičov bývalého dopravcu na tie spoje, ktoré aktuálne v Bratislavskom kraji nejazdia. Bývalý dopravca sa po týždni rokovaní rozhodol rokovania ukončiť. Rešpektujeme to. Zároveň jeho bývalým vodičom opätovne ponúkame prácu. Všetkým vodičom, ktorí s nami uzatvoria pracovné zmluvy do konca decembra a začnú jazdiť najneskôr v januári 2022, ponúkame náborový bonus 3 500 eur,“ povedal László Ivan, generálny riaditeľ spoločností Arriva na Slovensku.

Dodal, že Arriva sa zaviazala, že situáciu vyrieši a cestujúci v Bratislavskom kraji uvidia každý deň zlepšenie. „Obaja dopravcovia nám oznámili, že nakoniec k dohode nedošlo. Počítame teda s tým, že spoločnosť Arriva bude musieť čo najskôr zabezpečiť obslužnosť kraja vlastnými silami,“ vyjadrila sa Lucia Forman, hovorkyňa BSK.