Unikátny nález archeológov na Považí: Úchvatné, čo ukrýval poklad z doby bronzovej

Unikátny nález! Trenčianske múzeum informovalo o mimoriadne zaujímavom poklade. Na novoobjavenom hradisku na Považí objavili ženské šperky z doby bronzovej.

Nálezy archeológovia s istotou datujú do mladšej doby bronzovej, teda 12. - 11. storočia pred Kristom.

Archeológom sa podarilo zachrániť a odborne zadokumentovať unikátny poklad pred vykrádačmi. „Bronzový depot bol objavený počas akcie Trenčianskeho múzea, Krajského pamiatkového úradu Trenčín a o. z. Hradiská, zameranej na ochranu kultúrneho dedičstva. Keďže išlo o novoobjavené hradisko, išlo iba o čas, kedy by bolo miesto nálezu objavené a zdevastované nelegálnymi detektoristami, čiže vykrádačmi archeologických lokalít,“ povedal Juraj Malec, archeológ Trenčianskeho múzea v Trenčíne, ktorý podotkol, že nájsť takýto unikátny depot je veľmi zriedkavé.

„Depot obsahoval kompletnú šperkovú výbavu ženského kroja. Z dvanástich získaných predmetov vynikala masívna štítová spona, do ktorej boli zopnuté ďalšie šperky, a to dva tordované nákrčníky, dva náramky a viacdielna čelenka. Bronzový depot ešte obsahoval dve záušnice, okuliarovitý závesok, veľkú puklicu, malú pukličku a ďalší nákrčník,“ objasnil vedúci výskumu Juraj Malec. „Nálezy môžeme s istotou datovať do mladšej doby bronzovej, 12. - 11. storočia pred naším letopočtom, a pripísať ich nositeľom lužickej kultúry. Z archeologického vzácneho objavu bolo odobratých viacero vzoriek na ďalšie vedecké analýzy,“ uzavrel Juraj Malec. Hodnota takých vzácnych šperkov je obrovská, no nikto z archeológov sa k cene nechcel vyjadriť.