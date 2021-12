ZMOS navrhuje, aby nezamestnaní odstraňovali nelegálne skládky odpadov: Odkaz od rezortu práce

Obce môžu do likvidácie čiernych skládok zapojiť aj nezamestnaných v rámci dobrovoľnosti.

Uviedla to pre TASR Eva Rovenská z tlačového odboru Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v reakcii na návrh Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), ako sa vyrovnať s nelegálnymi skládkami odpadov.

"Samosprávy majú už teraz vytvorený priestor na to, aby na odstraňovanie čiernych skládok využili pomoc nezamestnaných, ktorí vykonávajú aktivačné práce," uviedla s tým, že samosprávy môžu využívať možnosti aktivácie dlhodobo nezamestnaných uchádzačov o zamestnanie formou dobrovoľníckej činnosti. V prípade, že dlhodobo nezamestnaný vykonáva takúto činnosť v rozsahu aspoň 64 hodín, no najviac 80 hodín mesačne, má nárok na aktivačný príspevok. Ako doplnila, činnosti najmenej v rozsahu 32 hodín mesačne v rámci menších obecných služieb, na ktorých sú poberatelia dávky v hmotnej núdzi povinní sa zúčastniť, aby im dávka nebola znížená, im ponúka úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.

ZMOS navrhuje, aby nezamestnaní v rámci aktivačných opatrení odstraňovali v obciach a mestách nelegálne skládky odpadov. Rovnako aby rezort životného prostredia odpustil samosprávam úhradu za uloženie tohto druhu odpadu na skládke s tým, že by sa odpad z odstránenia čiernych skládok nepočítal do percenta vytriedenia.

Ministerstvo životného prostredia výzvu ZMOS ocenilo a chcelo by s ním pripraviť kampaň za vyčistenie Slovenska. Na likvidáciu odpadu z čiernych skládok by rado združilo prostriedky z viacerých zdrojov. Rezort by chcel dosiahnuť, aby sa budúci rok stal rokom odstránenia čiernych skládok a vyčistenia slovenskej prírody.