Komisárka podporuje zmenu v školskom zákone: Deti so zdravotným postihnutím nepotrebujú zvádzať boj v týchto oblastiach

Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská podporuje súčasný návrh zmeny školského zákonu, aby v školách mohli pôsobiť školskí zdravotníci pre deti so zdravotným postihnutím.

V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Elena Koritšánska.

„Obraciam sa na vás v mene detí so zdravotným postihnutím, ktoré zvádzajú náročný boj o svoje miesto medzi zdravými rovesníkmi a v spoločnosti. Nepotrebujú zvádzať boje ešte aj v tých oblastiach, ktoré sú pod priamou kontrolou a správou štátu,“ povedala Stavrovská.

Na Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa opakovane obracajú celé skupiny rodičov, ktoré žiadajú systémovú zmenu v legislatíve a zavedenie formy osobnej asistencie alebo zdravotníckeho pracovníka na školách. Ako uviedla Koritšánska, často napríklad jeden z rodičov musí opustiť zamestnanie a denne sprevádzať svoje dieťa v školskom prostredí, kde sedí na chodbe, aby mohol svojmu dieťaťu odkázanému na invalidný vozík pomôcť pri návšteve toalety alebo dieťaťu s diagnózou diabetes podať inzulín. Nie je to náplň práce učiteľa ani asistenta učiteľa. Asistenciu pri týchto úkonoch podľa Koritšánskej poskytuje mimo školy osobný asistent, ten však podľa zákona nie je oprávnený vstúpiť do školy bez povolenia riaditeľa školy. Na druhej strane škola, ktorá chce takému dieťaťu a rodičovi vyhovieť, sa nemá o čo oprieť, robí to takpovediac „na vlastné triko“ a improvizačne. Mnohí rodičia sú preto nútení nechať dieťa v domácom vzdelávaní alebo umiestniť ho do špeciálnej či internátnej školy.