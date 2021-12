Mali by sa dostať Slováci do basy za malé množstvo drogy? Jasné výsledky prieskumu

Väčšina Slovákov si myslí, že držba do jedného gramu marihuany len pre vlastnú potrebu by nemala byť trestaná odňatím slobody.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu Joj, ktorý zverejnili v diskusnej relácii Na hrane. Súhlasí s tým 65 percent opýtaných. Agentúra AKO vykonala telefonický prieskum na vzorke 700 respondentov od 6. do 9. decembra.

Respondentov položili otázku: Súhlasíte či nesúhlasíte s tým, že po novom by už prechovávanie marihuany v množstve do jedného gramu len pre vlastnú potrebu nebolo trestané odňatím slobody, tak ako to bolo doteraz, ale napríklad podmienečným trestom? Proti zmierneniu trestu bolo 31,5 percenta opýtaných.