Bizarné opatrenia vlády spustili tvrdú kritiku, Sulík hovorí o ignorovaní konzília: Na vleky ísť môžeme, k rodine na Vianoce nie?!

Slovenská vláda neprežíva dobré časy a Slovensko s ňou.

Napriek snahe premiéra či jednotlivých ministrov sa nedarí nastaviť protipandemické opatrenia tak, aby boli logické a zároveň nenahnevali veľkú časť obyvateľov. Najnovšie vládny kabinet vyvolal rozpaky takmer na všetkých stranách tým, že oznámil otvorenie obchodov, služieb či vlekov a kostolov, no zároveň zakázal vianočné stretávanie sa s rodinou mimo spoločnej domácnosti. Sú vôbec podobné pravidlá potrebné?

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Tri dni, tri rôzne súbory protipandemických opatrení. Najskôr v pondelok predstavil minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský svoj trojfázový plán, v rámci ktorého by ešte desať dní bol zachovaný doterajší lockdown, potom otvorenie obchodov a zase ich zatvorenie. V utorok po ko­aličnej rade oznámila vláda celkom nové opatrenia a do tretice sa to opäť menilo na stredajšom rokovaní vlády.

Do toho minister Lengvarský odpovedal na otázku o Vianociach tak, že nerátajú s rodinnými bublinami či s cestovaním domov na sviatky. Výsledok? Rozčarovanie veľkej časti obyvateľov a tiež údiv odborníkov vrátane tých z konzília pri ministerstve zdravotníctva, ktorí pôvodne navrhovali niečo celkom iné.

Je preto celkom ľahko možné, že sa opatrenia opäť budú meniť a naznačujú to už aj hlasy z vlády. „Nie je to ešte finálne stanovisko, situácia sa bude na vláde prehodnocovať,“ avizuje hovorkyňa premiéra Eduarda Hegera, podľa ktorej by vláda mala ešte v utorok prehodnotiť aj samotný zákaz návštev počas Vianoc. A ako na kritiku reaguje ministerstvo zdravotníctva?

„Medzi výnimkami zo zákazu vychádzania sa aktuálne nenachádza výnimka za účelom návštevy,“ odpísali z rezortu. Lengvarský pre Denník N dodal, že rátajú s tým „že to bude na budúcej vláde“ predmetom rokovaní. „Nemôžeme pustiť úplne všetko naraz. Ja viem, že niekto to možno zle vníma, že vleky sú pustené a tak ďalej. Ale vlek – to je v princípe pobyt v prírode. Ale návšteva v rodine, to je úzky kontakt ľudí. Aj po dohode s hygienikmi sme sa snažili obmedziť úzke kontakty na minimum,“ vysvetlil minister.