Matovič o mimoriadnych opatreniach: Podarilo sa schváliť návrh, ktorý má chrániť životy aj ekonomiku

Podarilo sa schváliť návrh, ktorý ma za cieľ chrániť životy seniorov, zmenšiť stres v nemocniciach a zároveň chrániť ekonomiku pred škodami, ktoré pácha ochorenie COVID-19.

Uviedol to na tlačovom brífingu v Národnej rade (NR) SR minister financií Igor Matovič (OĽANO) k schváleniu novely zákona o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19. Novela umožňuje poskytnúť finančný príspevok za očkovanie ľuďom nad 60 rokov. "Podmienky sa zmenili v tom duchu, ako to bolo komunikované. Skôr sme sa snažili vyjsť v ústrety prezidentke, ak by by náhodou chcela posudzovať 15 dní tento návrh, čo je jej právomoc. Aby tam nebola kolízia s dátumami," dodal s tým, že prezidentka SR Zuzana Čaputová má 15 dní od doručenia návrhu zákona na jeho podpis.

Teoreticky by podľa neho mohla nastať situácia, že by jej bol návrh doručený a dovtedy by seniori mali termín, dokedy sa majú nahlásiť alebo registrovať na očkovanie. "Preto sme vianočný termín posunuli na 31. decembra a špeciálne sme riešili preočkovanie jednodávkovou očkovacou látkou. V tom prípade sme priznali príspevok 200 eur iba vtedy, ak sa seniori preočkujú do 1. marca ešte aj posilňovacou dávkou," hovoril. Matoviča mrzí, že trvalo 17 dní odvtedy, ako prišiel s ideou návrhu na koaličnú radu, dokým bol zákon schválený. "Pevne verím, že prezidentka to následne urýchli a nevyužije plnú 15-dňovú lehotu," konštatoval. Dúfa, že tento návrh presvedčí ľudí aj na preočkovanie treťou dávkou.

Predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš poďakoval koaličným partnerom. "Som veľmi rád, že sme vyslali signál verejnosti, že sme jednotní a že sme pripravení pomáhať práve tým najzraniteľnejším skupinám, a to sú naši seniori," komentoval. Návrh zákona má podľa neho predstavovať práve motiváciu na dobrovoľné očkovanie. Verí, že tieto peniaze pôjdu do sektorov, ktoré najviac utrpeli počas pandémie nového koronavírusu. "Je to ďalší zo série návrhov, ktoré nám pomáhajú k tomu, aby sme čo najskôr prekonali tretiu vlnu," dodal Šipoš. Ľudia nad 60 rokov budú mať nárok na finančný príspevok za očkovanie. Dostanú ho v hotovosti a použiť ho budú môcť ľubovoľne. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý vo štvrtok schválilo plénum Národnej rady (NR) SR. Za návrh hlasovalo 97 zo 138 prítomných poslancov.