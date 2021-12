Minister Gröhling nevie prekusnúť zatváranie škôl: Veľavravné vyjadrenie

Od pondelka 13. decembra budú naďalej otvorené okrem prvého stupňa základných škôl a materských škôl aj špeciálne školy. Umožnené bude aj praktické vyučovanie v stredných zdravotníckych školách. Informuje o tom minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) na sociálnej sieti.

Od pondelka do 17. decembra prejdú na dištančné vzdelávanie žiaci druhého stupňa základných škôl a študenti a stredných škôl. Následne od 18. decembra do 9. januára budú vianočné prázdniny. Školy sa opäť otvoria až v roku 2022, a to 10. januára. "Komunikujeme aj s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, aby ak v okrese školu zatvoril na "na neurčito", bola vydaná vyhláška, ktorá školu opätovne v tomto termíne otvorí," priblížil šéf rezortu školstva.

Pripomenul, že na vláde nesúhlasil so zatvorením škôl plošne. "Hoci konzílium navrhlo zatvorenie škôl už dávnejšie a viacerí koaliční partneri súhlasili, nepovažujem to za riešenie pandémie. Zatvorenie škôl nepomohlo v pandémii ani doma, ani v zahraničí. Proti nemu jasne hovoria aj Svetová zdravotnícka organizácia aj UNICEF a stav v nemocniciach jasne ukazuje, že problém pandémie nevyriešia deti, ale dospelí," povedal. Na druhej strane rozumie aj, že si niektorí vydýchnu. "Situácia sa na istý čas upokojí, prepínanie medzi dištančným a prezenčným vzdelávaním na čas ustane a do Vianoc bude na školách situácia stabilnejšia a pokojnejšia," uviedol.

Zdôraznil, že riziko nákazy nezmizne. "Vírus tu ostane aj v novom roku. Nikto sa mu nevyhneme," poznamenal. Zároveň vyzval ľudí k očkovaniu.