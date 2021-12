Prokurátor žiada pre starostu Dolného Chotára doživotie! Prísny trest chce aj pre jeho syna

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry navrhuje starostovi obce Dolný Chotár Františkovi Dorovi, ktorý je obžalovaný z činnosti pre zločineckú skupinu sátorovcov a objednávku viacerých vrážd, doživotný trest.

Uviedol to vo štvrtok vo svojej záverečnej reči na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku. Rovnako doživotný trest navrhuje aj pre ďalšieho obžalovaného v tejto kauze, Ladislava A. Pokiaľ ide o Františka Doru ml., syna Františka Doru, ktorý je rovnako ako jeho otec obžalovaný z objednávky viacerých vrážd, v jeho prípade prokurátor navrhol 22 rokov väzenia. Dôvodom je, že sa ku skutkom v priebehu procesu priznal. Štvrtému obžalovanému Rolandovi Sz., ktorý bol už odsúdený v rámci procesu s členmi skupiny sátorovcov, navrhol prokurátor zvýšiť trest z doterajších 18 na 24 rokov.

Prokuratúra pripisuje starostovi Dolného Chotára Františkovi Dorovi, ktorý bol podľa obžaloby činný pre juhoslovenskú zločineckú skupinu sátorovcov, objednávku troch vrážd, z ktorých dve boli aj dokonané. Rovnako tri vraždy, z ktorých boli všetky dokonané, si podľa obžaloby objednal jeho syn František Dora ml. Na realizácii niektorých vrážd z rokov 2004 až 2013 sa podľa prokuratúry podieľali aj Ladislav A. a Roland Sz. V prípade obetí išlo o takzvané biele kone, prípadne osoby, s ktorými mali obžalovaní obchodné spory.

Otcovi so synom navyše prokuratúra pripisuje faktoringový podvod a Ladislav A. je stíhaný aj za prechovávanie pervitínu. Starostu spolu so synom a Ladislavom A. zadržala polícia v rámci akcie Valentín začiatkom roku 2019. Súd ich následne vzal do väzby. Roland Sz. bol v rámci procesu so skupinou sátorovcov v roku 2019 odsúdený na 18 rokov väzenia.