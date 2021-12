Bratislavská sudkyňa žaluje ministerku Kolíkovú: Toto nenechá len tak!

Kameňom úrazu sú vyjadrenia Márie Kolíkovej v rádiu Expres. Šéfka rezortu sa počas vysielania vyjadrila, že súdnej mape ,,sa bránia aj skorumpovaní sudcovia." Informuje o tom Denník N, ktorý dopĺňa, že Jelínková Dudzíková sa cíti výrokom dotknutá. Z tohto dôvodu podala žalobu na ochranu slobodu prejavu sudcu a na ochranu osobnosti.

Aktuálna, už tretia verzia súdnej mapy počíta so zrušením štyroch okresných súdov. Pôvodne sa ich počet mal znížiť z 54 na 30. Zostávajúce súdy ostanú ako pracoviská alebo sídla. V praxi dôjde k zväčšeniu obvodov okresných súdov na 30, v ktorých však bude pôsobiť viac pracovísk. Zrušiť by sa mali Okresný súd Partizánske, Skalica, Bánovce nad Bebravou a Kežmarok.

Zmena by sa mala týkať aj krajských súdov. Tých chce ponechať ministerka všetkých osem, ale plánuje zväčšiť ich obvody len na tri. Sídlom krajských súdov by tak mala byť Trnava pre západoslovenský obvod, Žilina pre stredoslovenský obvod a Prešov pre východoslovenský obvod. Nová súdna mapa ráta aj naďalej so vznikom mestských súdov v Košiciach a Bratislave. Zmena by mala nastať k 1. januáru 2023.