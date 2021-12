Vodiči, majte sa na pozore: Na cestách je miestami poľadovica, sneh či mrznúce mrholenie

Na cestách v okrese Galanta je vo štvrtok ráno poľadovica.

Na cestách II. a III. triedy v oblasti Krupiny, Žiaru nad Hronom, Haligoviec, Liptovských Matiašoviec, Starej Ľubovne a Liptova je miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov. V lokalite Trstenej sa vyskytuje mrznúce mrholenie. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.

Pre hmlu je dohľadnosť do 50 metrov v lokalitách Svrčinovec, Svrčinovec štátna hranica s Českou republikou a Skalité – štátna hranica s Poľskou republikou, do 100 metrov aj v lokalite Námestovo. Z dôvodu nízkych teplôt sa na mokrých alebo vlhkých vozovkách môže vytvárať poľadovica.

Všetky sledované úseky diaľnic a rýchlostných ciest na území SR sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký. Cesty I., II. a III. triedy na území Slovenska sú taktiež zjazdné, ich povrch je suchý až mokrý. Na juhozápade Slovenska a na vyššie položených miestach stredného a východného Slovenska sa na povrchu vozoviek miestami nachádza čerstvý, kašovitý alebo utlačený sneh do troch centimetrov, na ceste II/584 Srdiečko – Bystrá do piatich centimetrov. Miestami zľadovatený sneh do dvoch centimetrov sa nachádza na cestách II/578 Skalka - Kremnica, II/542 Spišská Belá - Spišská Stará Ves, II/543 Hniezdne - Lysá nad Dunajcom, II/578 Skalka - Kremnica a na cestách III. tried v obvode Haligovce, Spišská Stará Ves a Liptovské Matiašovce.

Horské prechody na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až mokrý. Okrem horských priechodov Dobšiná, Grajnár, Chorepa, Súľová a Štós, kde je povrch vozoviek pokrytý utlačeným alebo kašovitým snehom do dvoch centimetrov, a horských priechodov Vrchslatina a Huty, kde je zľadovatený sneh do dvoch centimetrov.