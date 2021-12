Bratislavu zasype sneh: Rázna výzva polície pre všetkých vodičov

Policajti Krajského dopravného inšpektorátu v Bratislave vyzývajú vodičov na zvýšenú opatrnosť na cestách.

Dôvodom je predpokladaná snehová kalamita na území celého Bratislavského kraja.

Polícia o tom informuje na sociálnej sieti. "Na základe aktuálnych meteorologických informácií by malo v priebehu noci začať výdatne snežiť, pričom v priebehu dňa by malo napadnúť viac ako 20 centimetrov snehu. V prípade takej intenzity sneženia by došlo na viacerých cestných komunikáciách k tvorbe snehových závejov a ku komplikáciám v cestnej premávke," varovala polícia.

Na vodičov preto apeluje, aby svoju jazdu prispôsobili aktuálnej situácii na cestách, zvýšili svoju opatrnosť a v prípade kalamitnej situácie radšej auto nevyužili.