Farári František a Andrea prišli pred sviatkami o milovaného syna († 14): Pre covid s ním nemohli byť, keď zomieral

Tragická smrť Filipa († 14) zasiahla celú dedinu. Syn starostu obce Bačkovík (okr. Košice-okolie), bývalého farára Františka Korečka (44) podľahol v utorok na nemocničnom lôžku vážnym zraneniam, ktoré utrpel v pondelok podvečer po zrážke s autom.

V osudný deň sa chlapec so svojím dobrým kamarátom vracali peši domov, keď do nich odzadu narazil 38-ročný vodič. Keď sa o nehode dozvedeli otec s mamou, ktorá je tiež farárkou, okamžite išli do nemocnice, dúfajúc v záchranu milovaného syna. Žiaľ, v utorok ráno skonal. Rodičia však kvôli covidu nemohli byť v najťažších chvíľach pri ňom...

Namiesto toho, aby o pár týždňov spoločne zasadli k štedrej večeri a tešili sa z darčekov a príjemných sviatkov, prežívajú rodičia Filipa († 14) najhoršie dni života. Za všetko môže tragická nehoda, ktorá sa stala v mrazivý podvečer na začiatku týždňa. V pondelok sa bol tínedžer prejsť so svojím kamarátom a pomaly sa vracali domov.

Už videli obec, keď Filipa zozadu zmietlo auto. Tínedžera s ťažkými zraneniami previezli do nemocnice, kam za ním zakrátko vyrazili vystrašení rodičia. „Do utorka sme boli v nemocnici. Pretože prísne opatrenia nám nedovoľovali byť pri ňom, boli sme v priestoroch, kde sme sa mohli zdržiavať. Lekári nám podávali informácie, čo sa deje, veľmi profesionálne,” opísal najťažšie hodiny života Filipov otec. Žiaľ, jeho milovaný syn svoj boj o život v utorok ráno prehral...

„V nemocnici mi oznámili, že Filip bol covid pozitívny, takže sme stále v karanténe,“ uviedol v utorok chlapcov otec pre zoznam.sk. Vtedy ešte nevedel, ako dlho budú čakať na rozlúčku so synom a či to psychicky zvládnu. „Našu rodinu pozná veľmi veľa ľudí a vieme, že všetci by sa radi s Filipkom chceli prísť rozlúčiť, len nevieme, či to vzhľadom na okolnosti bude možné,“ dodal vtedy F. Korečko.

V stredu už na sociálnej sieti zverejnil, že posledná rozlúčka sa uskutoční v nedeľu, pričom doplnil: „Prosím prítomných, aby z dôvodu pandémie prejavili svoju spoluúčasť bez telesného kontaktu.“ Obrovskú ľútosť nad tragédiou, ktorá otriasla dedinou, vyjadril aj evanjelický farár v Bačkovíku Ľuboslav Beňo. „Pre rodinu budeme teraz podporou v týchto ťažkých časoch, to je samozrejmé, dobre sa poznáme,“ povedal skormútený kňaz, ktorý odprevadí Filipa na jeho poslednej ceste.