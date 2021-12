Gröhling hlasoval proti pandemickým opatreniam: S jednou vecou sa nevie zmieriť!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) sa nevie stotožniť s tým, že od pondelka 13. decembra sa prejde plošne k dištančnému vzdelávaniu na druhom stupni základných škôl a na stredných školách. Aj preto v stredu počas rokovania vlády hlasoval proti pandemickým opatreniam.

Minister je rád, že SaS sa postavila za otvorené školy pred niekoľkými dňami. To, čo sa bude diať nasledujúce týždne, je podľa jeho slov na nás všetkých, jedinou možnosťou podľa neho je zaočkovať sa. "Nemôžem sa stotožniť s tým, že sa školy zatvárajú. Budem obhajovať každé jedno dieťa, každú jednu odučenú hodinu v každej jednej škole," povedal minister školstva. V okresoch, kde sú aktuálne otvorené školy, je na prezenčnom vyučovaní podľa jeho slov 80 percent žiakov.

Gröhling nevidí dôvod na to, aby sa po prázdninách vrátili do škôl len zaočkované deti. "Budeme vytvárať nové nástroje na to, aby sme mali bezpečné prostredie, ako aj nové nástroje na to, aby po určitom čase sme vedeli robiť veľké skríningové pretestovanie rôznymi inými spôsobmi, ktoré sú momentálne dostupné," uviedol. Neuvažuje ani nad tým, že by sa vzdal funkcie ministra školstva, keby sa deti po vianočných prázdninách nevrátili do škôl.

To, ako budú fungovať špeciálne školy a zdravotnícke školy počas dištančného vzdelávania, minister školstva zatiaľ nepriblížil. Vo štvrtok (9. 12.) by malo v tejto súvislosti vyjsť rozhodnutie ministra.