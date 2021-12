Od piatka budú otvorené obchody a služby: Sulík prehovoril o reštauráciách

Na Slovensku môžu byť od piatka (10. 12.) otvorené všetky obchody a služby vrátane fitnescentier pre zaočkovaných a tých, ktorí ochorenie COVID-19 v posledných 180 dňoch prekonali.

Esenciálne obchody budú naďalej otvorené pre všetkých bez obmedzení, no reštaurácie zatiaľ vláda nechala zatvorené. V stredu o tom po rokovaní kabinetu Eduarda Hegera (OĽANO) informoval minister hospodárstva Richard Sulík (SaS). "Reštaurácie sa zatiaľ neotvárajú, to sa na vláde nepodarilo presadiť," povedal Sulík. Vláda však podľa ministra začala rokovať o "skutočnom" odškodnení stravovacích zariadení. Tie by mohli podľa Sulíka dostať podporu z dôvodu poklesu obratu, preplatenie nájmu a tiež príspevok na zamestnancov. "O tomto bude prebiehať intenzívne rokovanie a spravím všetko preto, aby reštaurácie, keď už ich nebolo v tomto momente možné otvoriť, boli aspoň riadne odškodnené," dodal Sulík.

Okienkový predaj je aj naďalej umožnený, podľa neho však ide o nešťastné riešenie a vie si prestaviť otvorenie reštaurácií v režime OP tak ako v prípade obchodov. Pomoc štátu s úhradou časti nájomného pre obchodníkov, ktorí mali z dôvodu pandemických opatrení zatvorené prevádzky, bude podľa ministra spustená v piatok (10. 12.), najneskôr v pondelok (13. 12.) Malo by ísť o jednorazovú úhradu podľa stanovených kritérií za celú tretiu vlnu pandémie.

Sulík označil otvorenie obchodov za dobrú správu aj vzhľadom na to, že niektorí obchodníci majú veľkú časť príjmov najmä v predvianočnom období. Dodržiavanie OP režimu v obchodoch musia podľa neho zabezpečiť a kontrolovať príslušné zložky štátnej správy. "Mojou úlohou nie je starať sa o OP, mojou úlohou je starať sa o to, aby tí, ktorí chcú podnikať, mali čím menej prekážok," dodal Sulík.