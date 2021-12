Šéf Inštitútu zdravotných analýz: Epidemiologická situácia na Slovensku sa mierne zlepšila

Epidemiologická situácia na Slovensku sa veľmi mierne zlepšila. Došlo k poklesu počtu vykonaných pozitívnych PCR aj antigénových testov.

Počet pacientov na umelej pľúcnej ventilácii mierne vzrástol. Výraznejšie poklesol počet výjazdov záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Klesol aj počet príjmov do nemocníc. V stredu o tom po rokovaní vlády informoval šéf Inštitútu zdravotných analýz (IZA) Matej Mišík. V nemocniciach je podľa jeho slov pomerne stabilný počet pacientov. Najvýraznejšie sa počet výjazdov ZZS prejavil v Prešovskom kraji, kde podľa Mišíka dlhodobo zažívali v tomto smere najvyššiu záťaž. „Celkovo výjazdy sanitiek sú taktiež dobrým indikátorom zlepšovania epidemiologickej situácie. Poklesol aj príjem do nemocníc. Denne do nich prijmú 340 ľudí. Približne 82 percent z príjmov tvoria neočkovaní proti ochoreniu COVID-19,“ priblížil.

"Vidieť však, že tá zlepšujúca sa tendencia nie je naprieč celým Slovenskom. Vo väčšine krajov buď vidieť ešte mierny rast, alebo stabilizáciu. Nedá sa ešte globálne hovoriť, že tá situácia sa všade výrazne zlepšuje alebo mení,“ dodal Mišík.