Hygienici varujú pred nebezpečnou kozmetikou: Máte ju doma aj vy?!

Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR opäť varuje pred nebezpečnou kozmetikou. Ide o pleťové spreje, antioxidačný krém a šampón na farbenie vlasov.

"Je možné, že uvedené výrobky sa nachádzajú aj v Slovenskej republike," upozornil Marek Eliáš z odboru komunikácie ÚVZ SR. Nebezpečný môže byť bielo-modrý pleťový sprej Aqua Wasserspray s modrým vrchnákom na osvieženie a úpravu make-upu od DM Balea z Nemecka. Pri kontrole bolo zistené, že výrobky obsahujú pomnožené množstvo baktérií Burkholderia cenocepacia a Ralstonia pickettii. Výrobky môžu predstavovať riziko infekcie pre spotrebiteľov s oslabenou imunitou.

ÚVZ tiež varuje pred antioxidačným krémom značky Gorgique, bez uvedeného výrobcu i krajiny pôvodu. Výrobok obsahuje látku – Diethylene glycol, čo je v rozpore s prílohou nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o kozmetických výrobkoch. Výrobok je predávaný cez internet prostredníctvom webovej stránky Wish.

Nebezpečný môže byť aj čierny keratínový šampón na farbenie vlasov značky Mokeru, bez uvedeného výrobcu i krajiny pôvodu. Výrobok obsahuje látku anilín, čo je v rozpore so zoznamom zakázaných látok v kozmetických výrobkoch a látku m-aminophenol. Predávaný je taktiež prostredníctvom webovej stránky Wish. Nebezpečné kozmetické výrobky nahlásili do systému RAPEX (rýchly výstražný systém pre nepotravinárske výrobky) kontrolné orgány v Nemecku a Francúzsku.