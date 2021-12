Mladý vodič narazil pri Kľačne do stromu: Zarážajúce zistenie polície

Pokuta do výšky 800 eur a zákaz šoférovania hrozí 19-ročnému mužovi, ktorý v katastri Kľačna v okrese Prievidza narazil pod vplyvom alkoholu do stromu pri ceste.

Mladík prišiel o vodičský preukaz, informovala v stredu trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.

"Podľa doterajších zistení 19-ročný vodič Hondy jazdil po ceste v katastri Kľačna smerom na Nitrianske Pravno. Pre neprispôsobenie rýchlosti jazdy svojim schopnostiam dostal na zasneženej vozovke šmyk a prešiel vľavo mimo cestu, kde narazil do stromu," opísali policajti. Pri dopravnej nehode mladík neutrpel žiadne zranenia, spôsobenú škodu predbežne vyčíslili na približne 1000 eur. Policajti vodiča podrobili dychovej skúške. Namerali mu 0,67 promile alkoholu. "Mladík si vodičský preukaz dlho neužil, držiteľom oprávnenia je od mája tohto roka a už oň príde. V správnom konaní mu hrozí pokuta do 800 eur a zákaz činnosti riadiť motorové vozidlá do troch rokov," dodali policajti.