Tragická nehoda v okrese Dunajská Streda: Zrážku neprežila 45-ročná vodička, smrteľný manéver!

Neďaleko obce Baka v okrese Dunajská Streda sa v stredu nadránom zrazili dve osobné autá.

Podľa prvotných informácií, mala ísť 45-ročná vodička na aute Škoda Octavia po ceste III. triedy smerom od obce Baka. "Pri prejazde križovatkou nedala prednosť autu Peugeot, ktoré išlo po hlavnej ceste. Jeho 38-ročný vodič už nedokázal zareagovať a došlo k bočnému nárazu. Škoda po zrážke zastavila až niekoľko desiatok metrov, v poli. Vodička utrpela pri nehode zranenia nezlučiteľné so životom. Vodiča druhého auta previezli so zraneniami do nemocnice," uvádza polícia na sociálnej sieti.

Prítomnosť alkoholu u vodiča policajti nepotvrdili. U ženy budú túto skutočnosť zisťovať z jej krvi. Polícia na zistení okolností a presnej príčiny nehody intenzívne pracuje.

"Apelujeme na vodičov, aby sa v nočných a skorých ranných hodinách nespoliehali na slabú premávku, ale aby sa pri prejazde križovatkami vždy riadne presvedčili, či je to bezpečné. Vedeniu vozidla venujte plnú pozornosť. Ak ste unavení a vaša pozornosť je znížená, radšej zastavte a nadýchajte sa čerstvého vzduchu," dodávajú policajti.