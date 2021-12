Zúfalý prednosta ortopedickej kliniky v Ružinove Andrey Švec: Nezaočkovaní berú lôžka pacientom s rakovinou!

Lekári pre kritickú situáciu už strácajú nervy! Jedným z nich je aj prednosta ortopedického oddelenia v Ružinove Andrey Švec (54). Denne sa na neho obracajú desiatky pacientov v bolestiach, ktorí potrebujú operáciu.

A nejde len o výmenu kĺbu či zákrok v kolenách, ale aj o nádor či metastázy kostí. Práve u nich je rýchly operačný zásah kľúčový. Realitou však je, že na jeho oddelení zo 14 lôžok momentálne 13 obsadili covidoví pacienti. A čo je najhoršie, len jeden z nich je očkovaný. Prednosta hovorí, že na celú situáciu doplatia tí zodpovední.

Počet pobúrených lekárov v nemocniciach narastá a môže za to prístup ľudí k očkovaniu „Týka sa to hlavne toho, že čím viac máme na Slovensku nezaočkovaných, tým menej sa vykonáva takzvaná biela medicína. Do nej spadajú pacienti, ktorí nemajú covid, ale iné ochorenia,“ povedal prednosta ortopédie v ružinovskej nemocnici Andrey Švec. Aj jemu sa tak kopia pacienti s artrózami váhonosných kĺbov, ľudia so spinálnymi ochoreniami, poškodeniami diskov či rôznymi typmi instabilít chrbtice. „Týchto pacientov vôbec neoperujeme, dokonca sme boli nútení obmedziť aj operáciu onkologických ortopedických pacientov. Ide o pacientov s metastázami kostí či s primárnymi nádormi kostí a podobne,“ odhalil hrozivý stav prednosta.