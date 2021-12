Žofiu obvinenú z vraždy Ľudovíta († 43) zobral sudca do väzby: Prečo musel zomrieť dobráčisko?

Rázovitou obcou Zázrivá (okr. Dolný Kubín) otriasla koncom minulého týždňa brutálna vražda.

Polícia z nej obvinila 68-ročnú Žofiu, pričom obeťou bol jej nádejný zať Ľudovít († 43). Po niekoľkých ranách nožom do hrudníka a krku vydýchol naposledy...Podľa ich slov bol pastier Ľudo bezkonfliktný dobráčisko a z jeho tragickej smrti sú v šoku.

Ľudovít († 43) bol podľa miestnych v okolí známy ako neškodný dobrák. Žil si bezstarostným životom starého mládenca až do momentu, keď sa na prvý pohľad zaľúbil do Evy zo Zázrivej. A neprekážalo mu, že so svojím zákonitým manželom mala vtedy už tri deti. Pár tvorili Eva a Ľudo dva roky. Vražda sa stala v dome mladej ženy, s ktorou usmrtený Ľudo býval.

Žofia ich prišla iba navštíviť. „Žiaľ, bol tam alkohol a obaja si ľúbili vypiť. Ostali sme šokovaní, keď sme zistili, že ho zo sveta mala zniesť jej matka. Už sa na to asi nemohla pozerať, bola to sociálne slabšia rodina,“ povzdychol si miestny obyvateľ s tým, že v rodine bol nedostatok peňazí a priveľa alkoholu.