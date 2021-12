Pandémia urobila zo zaľúbencov vášnivých turistov: Zamilované fotky Zlatice a Michala si obľúbili aj ľudia na internete

Láska kvitne aj v časoch korony. Zaľúbenci Michal (39) a Zlatica (34) pod prezývkami Zohan a Tica demonštrujú nielen vzájomnú lásku, ale aj vrelý vzťah k prírode.

Turistike spoločne prepadli pred rokom. Vtedy si padli do oka v práci a počas lockdownu chceli nejak aktívne tráviť spoločný čas. Chodenie po horách im pripadalo ako super nápad. Popritom začali robiť zamilované fotky, ktoré si obľúbili aj ľudia na sociálnych sieťach...

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Michal a Zlatica pochádzajú zo Spišskej Novej Vsi a pracujú v jednej firme. On ako skladník, Zlatica je technička kvality. Spoznali sa v práci a pár tvoria už rok. „Pandémia nás tak trochu nakopla na spoznávanie našej krásnej prírody. Aj keď predtým sme občas do prírody vybehli, ale skôr tak rekreačne,“ prezradila nežnejšia polovička. „Naše túry sú pohodové. Nerobíme ich na čas, ale skôr si vychutnávame prírodu a výhľady. Veľa fotíme a natáčame, takže ten, kto by sa chcel k nám pridať, musí byť obrnený dávkou trpezlivosti. Všetko spracúvame do videa pre seba, ale aj pre ľudí, turistov aj neturistov. Pre ľudí, ktorí zo zdravotných, ale aj z iných dôvodov nemôžu chodiť po horách. Preto sme sa rozhodli vytvoriť si spoločný profil na sociálnej sieti, kde budeme zážitky zdieľať s ľuďmi, ktorých osobne nepoznáme, a inšpirovať ich na rôzne výlety,“ vysvetlil. „Dostávame veľa pozitívnych ohlasov, čo nás posúva v našej tvorbe vpred. Naším mottom je: Žijeme len raz? Nie, umrieme len raz! Žijeme každý deň! Preto si treba každý deň užiť naplno a s vďakou prijímať to, čo nám prináša každý nový deň,“ doplnila Zlatica.

Jediné zranenie

Raz mali v kopcoch naozaj strach. „Išli sme na Jahňací štít, kde sa nám stala taká menšia nehoda. Pri výstupe tesne pred vrcholom mi vyskočilo jabĺčko. No mali sme šťastie v nešťastí. Michal ostal len pozerať, ako som tam čupela, a pýtal sa ma, čo mi je. Už videl letieť vrtuľník ku mne, ale našťastie sa podarilo jabĺčko dať späť a pokračovali sme až do cieľa,“ dnes už so smiechom opisuje Zlatica. Plány majú veľké, obaja svorne tvrdia, že Slovensko je krásne a je množstvo miest, kam sa oplatí pozrieť... „Hory sú pre nás takou čerešničkou na torte. Miesto, kde vypneme a zrelaxujeme. Zahodíme všetky naše každodenné povinnosti za hlavu. Práve tu spoznávame kopec nových ľudí, nadväzujeme nové priateľstvá, čo nás veľmi teší,“ uzavrel Michal.