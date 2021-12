Technická univerzita vo Zvolene má dvoch zamestnancov s koronavírusom

Technická univerzita vo Zvolene (TUZVO) v súčasnosti eviduje dva pozitívne prípady ochorenia COVID-19 u svojich zamestnancov.

V utorok to uviedla hovorkyňa TUZVO Ľubica Benková. Ako dodala, pre zníženie mobility zamestnancov v období vyhláseného celoštátneho tzv. lockdownu na Slovensku pristúpila TUZVO k nariadeniu. Vyplýva z neho práca z domu pre všetkých pedagogických, ale aj nepedagogických zamestnancov, ktorým to ich náplň práce umožňuje. „Ostatným zamestnancom, ktorým to pracovná náplň neumožňuje, odporučila univerzita čerpanie dovolenky,“ spomenula hovorkyňa s tým, že využiť tiež možno prekážku v práci na strane zamestnávateľa.

Podľa nej pre aktuálne nariadenia Úradu verejného zdravotníctva SR prešla univerzita koncom novembra do režimu OTP. „Pre svojich zamestnancov, ktorí nespĺňajú podmienku očkovaní a po prekonaní, pripravila možnosť testovania na nový koronavírus. Na tento účel obstarala zamestnancom antigénové samodiagnostické rýchlotesty alebo antigénové samodiagnostické rýchlotesty zo slín,“ pripomenula a doplnila, že sa to týka tých zamestnancov, ktorým je nariadená fyzická prítomnosť na pracovisku na zaistenie prevádzky. „Testovanie sa týka skupiny približne 11 percent zamestnancov,“ dodala Benková.